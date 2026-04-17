Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
17. 4. 2026,
17.35

Osveženo pred

36 minut

delo sindikati taksi taksisti

Sindikat taksistov opozarja na nujnost sistemske ureditve te dejavnosti

taksisti, sindikati | Predsednik sindikata taksistov Slovenije Sandi Kadić in generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) Saška Kiara Kumer.

Predsednik sindikata taksistov Slovenije Sandi Kadić in generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) Saška Kiara Kumer.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Delovni pogoji za taksiste so vse slabši, sistem pa ob takšnih cenah prevozov ni vzdržen, opozarjajo v Sindikatu taksistov Slovenije. Pogoji so se dodatno izrazito poslabšali ob prihodu platforme Uber. Državo pozivajo, naj zaostri pogoje za opravljanje dejavnosti prevozov s taksiji in jo sistemsko uredi.

Številni taksisti nimajo druge izbire, kot da to dejavnost opravljajo kot samostojni podjetniki, zato morajo vse stroške kriti sami. Vse pogoje poslovanja jim medtem določajo podjetja, ki se ukvarjajo s posredovanjem storitev prevozov s taksiji, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril predsednik sindikata Sandi Kadić.

"Cena goriva in drugi stroški naraščajo. Taksisti imamo samo eno tarifo, ki velja vse leto, nočne in praznične nimamo. Pogoji so nepredvidljivi, za spremembe izvemo tik pred uveljavitvijo," je povedal.

Želijo pošten način dela

Posredniki so po njegovih besedah za njihove pozive gluhi, zato nimajo sogovornika. "Nismo proti platformam za posredovanje storitev, želimo pa pošten način dela. Platforme pozivamo, naj sodelujejo pri iskanju rešitev, ki bodo dobre tako za voznike kot za stranke," je dejal.

Melita Osenjak iz Sindikata taksistov, predsednik sindikata Sandi Kadić, generalna sekretarka SDPZ Saška Kiara Kumer in Josip Josipović iz sindikata taksistov.

Osnovni stroški taksistov so se v zadnjih desetih letih zvišali za približno 70 odstotkov, cene prevozov s taksiji pa samo za 30 odstotkov, je dejal Josip Josipović iz sindikata. "To ni vzdržen sistem," je opozoril. Pozval je k uvedbi minimalne tarife, vezane na dejanske stroške, in k boljšemu nadzoru, tudi z digitalnim tahografom.

Sistem prevozov s taksiji dodatno ruši Uber

Sistem prevozov s taksiji po besedah Melite Osenjak iz sindikata dodatno ruši platforma Uber. Odkar je ta na slovenskem trgu, je število taksistov praktično neomejeno, ogrožena pa je tako varnost potnikov kot voznikov, je opozorila. Pozvala je k strožjemu nadzoru delovanja te platforme.

Od pristojnih institucij tudi sicer pričakujejo ukrepanje. Kot je povedala generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, v okviru katerega deluje sindikat taksistov, Saška Kiara Kumer, je mogoče licenco za taksista pridobiti hitro in enostavno. "Nanjo je mogoče vezati večje število avtomobilov, kar omogoča delo na črno," je opozorila.

Predlagajo spremembe zakonodaje, s katerimi bi bila licenca vezana na posameznega voznika. Okrepiti bi bilo treba tudi inšpekcijski nadzor, saj je povsem neučinkovit, in uvesti obvezno elektronsko beleženje delovnega časa, so prepričani.

Šest dni na teden po deset do 12 ur na dan

Po izsledkih analize, ki so jo opravili v sindikatu, bi moral taksist v povprečju voziti šest dni na teden po deset do 12 ur na dan, če bi želel normalno preživeti. "Anketa med taksisti je pokazala, da nekateri tudi v resnici delajo toliko," je opozorila.

S predstavniki ministrstva za okolje, podnebje in energijo so se že sestali in jim predstavili te podatke. Prvi odziv je bil konstruktiven, upajo pa, da bodo pristojni pripravili tudi konkretne ukrepe, je dodala.

Na ministrstvu so STA danes potrdili, da so jih predstavniki sindikata taksistov seznanili s svojimi ugotovitvami glede stanja na trgu prevozov s taksiji in vplivu prihoda podjetja Uber ter s predlogi za prilagoditev zakonodaje na področju prevozov s taksiji in za izboljšanje učinkovitosti nadzora.

"Na ministrstvu pozorno spremljamo razvoj na področju taksi prevozov in uporabe digitalnih platform in analiziramo potrebe po morebitnih izboljšavah zakonodajnega okvira tako z vidika pogojev za pridobitev licence kot tudi ostalih pogojev in delitev pooblastil med državo in občinami. Prav tako preučujemo možnosti za izboljšanje sistema nadzora nad izvajanjem taksi prevozov," so zapisali.

Odločitev o morebitnih zakonodajnih posegih bo vprašanje za naslednjo vlado s polnimi pooblastili, so dodali.

