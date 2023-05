Slovenska podjetnika in vplivneža se z družino selita v Ameriko

"Selimo se v Salvador. Majhno, zeleno in vulkansko državo, po velikosti skoraj enako veliko, kot je Slovenija, obkroženo s Hondurasom, Gvatemalo in Pacifiškim oceanom," je ob naznanitvi novice, da se z družino selijo v Salvador, na svojem profilu na Instagramu zapisala Jasna Žaler Culiberg.

Podjetje Minicity bo vodila na daljavo

Kot je povedala, jih čaka zanimivo obdobje, saj bo njen mož Miha Culiberg večkrat potoval v Slovenijo, ona pa bo ves čas v Salvadorju in poleg obveznosti, ki jih bo imela tam, na daljavo vodila njuna slovenska podjetja in projekte. "Čeprav je odločitev stara manj kot dva meseca, smo 95-odstotno pripravljeni, občutki so pozitivni, drugačnosti se veselimo, prav tako spoznavanja nove kulture in jezika. Verjameva, da bo ta korak na nas kot družino vplival pozitivno," je zapisala.

Dodala je: "Zavihati bo sicer treba rokave, saj je na novem, nepoznanem trgu težje delati, predvsem ko veš, da manj kot sedem odstotkov ljudi govori angleško. Veliko časa zato zdaj namenjava učenju španščine."

Otroci bodo obiskovali zasebno britansko šolo

Njuni trije otroci bodo obiskovali plačljivo zasebno šolo Academia Britanica, kjer pouk poteka v angleščini. Kot sta povedala Culibergova, otroci med sabo večinoma govorijo špansko, saj šolo obiskujejo predvsem domačini, kar bo za njune otroke izziv, a verjameta, da bodo zmogli.

Culiberg je sicer direktor in soustanovitelj podjetij Minicity Ljubljana in Lab4Pay ter oče petih otrok. Z zdajšnjo ženo Jasno ima tri otroke, iz prejšnjega razmerja pa dva.

