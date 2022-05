Znana Slovenka prodaja skoraj novo hišo, ki vam bo vzela dih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mama petih otrok, poslovna ženska in spletna vplivnica Jasna Žaler Culiberg se je skupaj z možem Miho Culibergom odločila, da proda pred le tremi leti zgrajeno hišo v središču Domžal. Oglas za hišo je objavljen na spletni strani nepremicnine.net. Zakonca Culiberg vodita kar štiri podjetja, med njimi tudi otroško zabavno središče Minicity, ter ustvarjata popotniški blog in vlog.

Njuna hiša je "vedno, vse dni v tednu, podnevi in ponoči čista in brezhibno urejena", pravi Jasna. Povprašali smo ju, zakaj sta se torej odločila za prodajo. Odgovor bomo objavili, ko in če ga prejmemo.

V zakonski spalnici najdemo lastno savno

Hiša v dveh etažah je bila zgrajena leta 2019. Stoji na zemljišču, velikem 609 kvadratnih metrov, velika pa je nekaj več kot 218 kvadratnih metrov. Prodajajo jo za nekaj manj kot 900 tisoč evrov.

Ima dve kopalnici, talno gretje, protivlomna vrata, štiri parkirna mesta, pet spalnic in teraso. Poleg sodobne opreme vsebuje tudi notranji videonadzor, centralno ozvočenje, centralno zalivanje zelenih površin, otroška igrala, predpripravo za bazen in lastno savno.

Hiša ima kar pet spalnic

V pritličju hiše sta kuhinja z jedilnico in delno ločenim dnevnim prostorom. Najdemo tudi sobo za goste/pisarno, utility, dnevne sanitarije in velik tehnični prostor z vgradnimi omarami za shranjevanje.

V prvem nadstropju pa je kar pet spalnic in predprostor, namenjen igri. Zakonska spalnica ima lastno kopalnico in savno. Otroške spalnice imajo eno skupno kopalnico.