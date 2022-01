Znana slovenska popotnika ujeta na Karibih: Ne moreva domov

Miha Culiberg in Jasna Žaler Culiberg, podjetnika in popotniška blogerja, sta se konec decembra odpravila na potovanje na Jamajko, od koder bi se morala vrniti te dni, a so se njuni načrtih povsem podrli.

Pred odhodom z Jamajke sta se namreč za nekaj dni odpravila še na Kajmanske otoke, tam pa sta med rutinskim testom na koronavirus izvedela, da sta pozitivna. Zdaj morata biti vsaj 14 dni v strogi izolaciji, šele takrat se lahko ob negativnem testu vrneta domov.

Ob tem sta se znašla v precejšnjih škripcih, sta sporočila prek Instagrama. Na Jamajki ju namreč na parkirišču čaka najet avtomobil, ki ga zdaj ne moreta vrniti, v njem je večina njune prtljage in ključi njunega lastnega avtomobila, parkiranega v Münchnu. Zdaj iščeta kogarkoli, ki živi na Jamajki in bi jima lahko pomagal.

Nenačrtovano podaljšano bivanje na Kajmanskih otokih ju bo močno udarilo po žepu, sta povedala, a še bolj ju boli to, da ne moreta videti svojih otrok. Sprva sta pomislila, da bi oni pripotovali k njima in bi karanteno preživeli skupaj, a ob strogem covidnem režimu na Kajmanskih otokih to ni mogoče: necepljeni namreč nimajo vstopa v ta karibski (in davčni) raj.

