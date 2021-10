Pustila sta službi in za devet mesecev odpotovala v Južno Ameriko #video

"Ljudje so pogosto pristopali k nama in naju navdušeno spraševali, od kod prihajava in kje vse sva že bila."

Popotnika Rok in Katarina Hočevar, ki svoja potovanja popisujeta na blogu Lahkih nog naokrog, sta tik pred začetkom naslednje pustolovščine, potovanja po Mehiki, gostovala v oddaji Jutro na Planetu. Razgovorila sta se o svoji najdaljši poti do zdaj, devetmesečnem potovanju po Južni Ameriki, od koder sta se domov vrnila malo pred začetkom pandemije koronavirusa.

Poti sta se lotila zelo pogumno, pustila sta službi in odšla na pot. "Od drugih potovanj se je to razlikovalo predvsem po tem, da sva tja odšla brez povratne letalske karte," je povedal Rok, "tega sem se zavedel v trenutku, ko sva pristala tam."

Ob začetku poti sta tam kupila predelano terensko vozilo in z njim prevozila celino od Ognjene zemlje na jugu do Venezuele na severu. "Ljudje so pogosto pristopali k nama in naju navdušeno spraševali, od kod prihajava in kje vse sva že bila," je povedala Katarina.

Ker sta bila na poti tako dolgo, sta se tam resnično sprostila. "Ni bilo pritiska, da morava hiteti in si čim več ogledati, ker morava nato že domov," je pojasnila Katarina, "imela sva čas uživati, se ustaviti in kakšen dan preprosto občudovati pokrajino. To je nekaj, kar izkusiš le na daljšem potovanju."

Oglejte si še: