Slovenca, ki imata enega najbolj prepoznavnih popotniških blogov #foto

Nina in Simon Kogej

Nina Kogej je za različne revije in časopise pisala že 15 let, ko se je odločila, da bi bila za napisano rada tudi plačana. "Sprva sem pisala samo za domače, tako da sem se javila s potovanj. Da so vedeli, kje sem, in da ni bilo treba vsakemu posebej pisati." Potem pa so njene bloge ljudje začeli vse pogosteje brati.

Foto: osebni arhiv

Na blogu Nina Potuje in Facebook strani Nina Potuje, se je začelo pojavljati vse več vprašanj. "Ljudje so zastavljali konkretna vprašanja o krajih, kjer sem bila. Ali je nevarno? Koliko stane? Kaj se splača videti? In tako naprej." Tako je svoje bloge začela dopolnjevati z več informacijami in podrobnostmi, večja pa sta tudi branost in doseg.

Danes je ciljna publika vsak, ki rad potuje. "Najprej sem pisala predvsem za 'backpackerje', ker je bil to edini način, da sem lahko potovala. Danes pa veliko več piševa tudi o potovanju z avtomobilom in o družinskih potovanjih." V blogu se lahko najdejo tako tisti, ki imajo čisto majhen proračun, kot tisti, ki imajo malo večjega, je še povedala Nina.

Foto: osebni arhiv

Zaradi bloga pustil službo

Ninin mož Simon Kogej je nedavno pustil službo, med drugim zato, da bi blogu lahko posvetil več časa: "Blog ves čas raste, na letni ravni je vedno rast." Simon pravi, da ga je služba pri blogu zagotovo ovirala: "Če so naju kdaj poklicali za sodelovanje, pa sva zaradi moje službe ponudbo zavrnila, naju potem preprosto niso več kontaktirali."

Tako sta se znašla na prelomnici, odločiti sta se morala, ali se bosta z blogom ukvarjala izključno v prostem času ali pa vanj vložila več. "V dobri veri sem tako pustil službo, saj povpraševanje in branost bloga rasteta."

Potovanja so drag šport

Za popotniški blog moraš biti res veliko naokoli, da je tvoj blog aktiven in posledično bran. Vprašanje pa je, kdo te bo tako pogosto financiral. Nekaj potovanj sicer dobita plačanih, največkrat dobita brezplačno prenočišče ali krite potne stroške, vendar jih veliko večino še vedno krijeta sama.

Na potovanje te kot blogerja lahko povabi mesto ali pa neki hotel, ki si želi narediti reklamo. Nina in Simon v bloge seveda vedno vključita tudi doživljanje mesta, okolja, znamenitosti in ljudi.

Kar zapišeta, je njuno iskreno mnenje

Tudi če sprejmeta sponzorirano potovanje, je njun pogoj za sodelovanje vedno to, da gostitelji ne morejo vplivati na končno besedilo: "Ničesar ne morejo zbrisati ali pa dodati." Kljub temu izkušnjo z nezadovoljnim gostiteljem že imata.

"Iz enega hotela so naju dejansko klicali, naj popraviva članek, ker nisva najlepše pisala o njih. Kaj naj, če ni bilo tako, kot bi moralo biti in kot so oni predstavljali, da je. Lagala pa pač ne bova." Nina je prepričana, da mora biti blog odkrit, saj si sicer lahko prebereš reklame agencij in hotelov, kjer je vse predstavljeno v najlepši luči.

"Nikoli pa nečesa ne skritizirava popolnoma, ker morda pa bi bilo komu drugemu kaj, kar nama sicer ni bilo, všeč." Sama na primer nista privrženca komercialnih turističnih resortov, saj bolj uživata v aktivnih počitnicah.

Združeni arabski emirati ali na kratko ZAE so z nafto bogata obmorska puščavska država na jugovzhodu Arabskega polotoka. Foto: osebni arhiv

Okvirni načrt z veliko mero spontanosti

"Kakšno stvar si že v naprej rezerviraš, ker je tudi ceneje," sta povedala Nina in Simon, ki se sicer na pot najraje odpravita brez točno določenih načrtov. "Če ti je nekje res všeč, seveda lahko tam ostaneš še kakšen dan dlje. Če ti slučajno primanjkuje časa, pa potem raje kaj drugega izpustiš, kot da hitiš in se siliš," je še povedala Nina.

"Za veliko potovanj se odločiva tudi zaradi akcijskih cen vozovnic. Če imava v načrtu eno destinacijo in se za drugo pojavijo zelo ugodne vozovnice, seveda izkoristiva cenejšo možnost."

Slovenci sledijo njuni izbiri destinacij

Pravita, da ima njuna izbira destinacij velik vpliv na bralce. Oman je tak primer: "Tam sva najela avto, kakšen mesec po potovanju pa so nama pisali iz agencije, da imajo zdaj nenadoma ogromno Slovencev. Je takšna država, kjer lahko na divje spiš, zato si enostavno najameš samo avto in je to to."

Foto: osebni arhiv

"Potovati z avtom je super"

Pravita, da si težko predstavljata, da ne bi potovala z avtom, saj veliko več vidiš in doživiš, če greš na pot prav z avtom. "Ne greš od točke A do točke B, ampak tudi povsod vmes," pravi Nina in dodaja: "Lahko se ustaviš, kjerkoli želiš, in ravno to je čar potovanja, da na veliko res dobrih stvari naletiš popolnoma naključno."

Med večino potovanj Nina in Simon tudi spita v za to primernem avtomobilu, kar zagotovo nekoliko zniža stroške potovanj. "Včasih, če želiva spati v postelji, pa si rezervirava hotel," sta dodala.

Že nekaj časa so na poti trije

Odkar se jima je rodil sin Ren, so potovanja nekoliko drugačna, morda celo boljša, pravita. "Definitivno je ritem potovanja počasnejši, kot če potujeva sama. Za ogled mesta si vzameva veliko več časa, kar je odlično, saj ga tako bolje spoznaš," ugotavlja Nina.

Foto: osebni arhiv

Včasih se za potovanje odločiš le zaradi fotografij

Vedno bolj pa se jima zdijo pomembni tudi slike in videi. "Šla sem na tečaj popotniške fotografije, kjer je bil eden od predavateljev tudi Arne Hodalič. Tudi zdaj, če gledam fotografije izpred desetih let, se primem za glavo." Šele po tečaju je ugotovila, kako zelo lahko svoje fotografije še izboljša. "Včasih pa se zgodi, da si kje premalo slikal in šele pozneje vidiš, da bi bila dodatna fotografija iz tam res uporabna. Potem pač improviziraš, moraš izbrati nekaj, čeprav iz kupčka slabih slik," je pojasnil Simon.

"Je pa fotografija izjemno pomembna, veliko ljudi se za neko destinacijo odloči prav na podlagi fotografije, ker se jim kraj zdi lep in všečen in bi ga radi tudi sami izkusili," pravi Nina, ki se je tudi sama za nekaj držav odločila prav na podlagi fotografij. "Potem ko sem že imela vozovnico, sem si šele zares prebrala, kam sploh grem."

Foto: osebni arhiv

Veliko prihodnosti je tudi v videu, meni par: "Vse gre v to smer, ljudje raje pogledajo triminutni video, kot da preberejo tri strani." Videe tako vedno bolj postavljata v prvi plan, vendar zraven vedno napišeta tudi besedilo za tiste, ki jih tema še dodatno zanima.

V Sloveniji se s popotniškim blogom zelo težko preživljaš

"Morda če pišeš o kulinariki ali modi, bi se v Sloveniji lahko preživljal zgolj s pisanjem bloga, s popotniškim blogom, vsaj za naju, to žal še ni mogoče," je povedala Nina in dodala, da je sicer to v tujini stalna praksa: "Ljudje se z blogi ukvarjajo profesionalno. V Sloveniji smo, tako kot za vsako stvar, še malo za časom."

"Morda se midva prav zaradi tega ne moreva preživljati z blogom, ker ne sprejmeva vsega, kar nama ponudijo. Ostajava zvesta sebi, če nečesa ne zagovarjava, temu ne bova delala reklame, ne glede na to, koliko so nama pripravljeni plačati," je povedala in pojasnila, da obstajajo tudi blogerji, kjer že vsak njihov prispevek nekaj prodaja.

Kapadokija, zgodovinska regija v osrednji Mali Aziji, zdaj večinoma v turški provinci Nevşehir. Foto: osebni arhiv

"Slovenija je zaradi svoje majhnosti zelo nehvaležna"

"Slovenija je tako majhna, da za večino ljudi ni preveč zanimiv trg," je nekoliko žalostno povedala Nina in dodala: "Raje plačajo kakšnemu Nemcu, ker jih je veliko več." Pravita, da bi ju z enakim številom bralcev takoj povabil marsikdo, če bi le bila vsaj na primer Avstrijca.

"Je pa res, da si prav zaradi te majhnosti lahko v Sloveniji veliko hitreje prepoznaven," dobro plat naše države vidi Nina. Trenutno pišeta delno tudi v angleščini, ravno zato, da bi lahko svoj blog še razširila.

Mesečno v blog vložita približno enako časa, kot ga povprečen človek porabi za službo, pravita. Oziroma kot sta dejala za konec: "Če je tvoj namen samo zaslužiti, ne piši bloga!"