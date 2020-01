"Brutalni diktator Putin bo oblast zapustil v krsti, tako kot njegov vzornik Stalin"

Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin predlagal ustavne spremembe, s katerimi bi ruska duma dobila odločilno pristojnost pri imenovanju vlade, je včeraj nepričakovano odstopila ruska vlada s premierjem Dimitrijem Medvedjevom na čelu. Putin je včeraj predlagal njegovega naslednika, in sicer direktorja ruske davčne uprave Mihaila Mišustina. Poslanci so ga danes tudi uradno potrdili za novega premierja.

Kot je ob odstopu dejal Medvedjev, je Putin s predlogom reform nakazal številne temeljne spremembe pri sprejemanju ključnih političnih odločitev v Rusiji. "Kot vlada moramo našemu predsedniku države zagotoviti možnost, da poskuša izpeljati reformo," je dejal Medvedjev.

Putin je vlado v odstopu pozval, da ostane na položaju do oblikovanja novega vladnega kabineta. Preden je vlada odstopila, se je Putin sicer srečal z Medvedjevom, da bi skupaj razpravljala o njegovem nagovoru državljanom v zvezi s prej omenjenimi ustavnimi spremembami.

Mnogi so prepričani, da je Dmitri Medvedjev zgolj marioneta v rokah Vladimirja Putina. Foto: Reuters

Ustavne spremembe, ki si jih želi Putin vnesti v rusko politiko, med drugim vključujejo tudi prerazporeditev moči med predsednikom države in izvoljenim parlamentom, pri čemer bi slednjemu okrepili pristojnosti.

Po njegovem predlogu bi poslanci dobili pristojnost imenovanja premierja in članov vlade, predsednik države pa bi to imenovanje zgolj formalno potrdil. Povečale bi se tudi pristojnosti guvernerjev, predsedniški sistem pa bi ohranili.

Nekateri poznavalci ruske politike menijo, da si Putin s predlagano reformo zgolj poskuša zagotoviti vodilni politični položaj tudi v času, ko se mu izteče predsedniški mandat leta 2024. Po za zdaj veljavni zakonodaji Putin po izteku svojega mandata ne bo mogel več kandidirati za predsednika države, kar pa ne pomeni, da ne bo smel kandidirati za položaj predsednika vlade, kot je to storil leta 2008, v času, ko je državi predsednikoval Medvedjev.

Putin je že predlagal kandidata za novega premierja, in sicer vodjo ruske davčne uprave Mihaila Mišustina. Triinpetdesetletni Mišustin, ki širši javnosti ni poznan, davčno upravo vodi od leta 2010, a ga morajo za premierja potrditi še ruski poslanci. Glasovanje o novem premierju v ruskem parlamentu naj bi bilo v roku enega tedna. Foto: Reuters

"Gre za dogovor med Putinom in Medvedjevom. Zadnji ni v ničemer neodvisna politična figura in se tudi v času svojega mandata kot predsednik države leta 2008 ni upiral Putinu," je za CNN povedal ruski analitik Valerij Akimenko.

Poznavalec političnih razmer v Rusiji Oleg Ignatov pa ob tem opozarja, da želi Putin s predlogom sprememb vplivati tudi na vlogo ruskega državnega sveta kot svetovalnega organa predsedniku države.

"Pojavljajo se govorice, da bi lahko Putin vodil državni svet. Če se to zgodi, bo njegova beseda odločilna. Sicer ne bo vpleten v tehnične podrobnosti, vendar bi pa s tem položajem še naprej ohranil glavno besedo pri sprejemanju političnih odločitev Rusije," je za CNN povedal Ignatov.

Ruska duma bi po predlaganih spremembah bolj aktivno sodelovala pri oblikovanju ruske politike. Foto: Reuters

Kritiki Putinovega režima, med katerimi je tudi šahovski mojster Gari Kasparov, so prepričani, da želi Putin s predlaganimi ukrepi še naprej ohraniti primat v ruski politiki, s tem pa tudi na mednarodnem političnem parketu.

As Putin continues down this path of open dictatorship and flouting international law, he needs individual foreign leaders as allies even more. He’ll be desperate to keep Trump in the White House this year.