Putin razkriva, kaj ga moti pri odločitvi Wade

Uradna Moskva bo skrbno proučila vse pravne okoliščine tega primera, lotili se je bodo strokovnjaki za to področje in pravniki. Že v tem trenutku pa je mogoče napovedati, je dejal Putin, da ima Rusija vse razloge, da vloži pritožbo na Cas.

Kazen bi morala biti individualna

Rusija spada med svetovne športne velesile. Foto: Reuters Putin se je na najnovejše dogajanje, povezano z ruskim športom, odzval ob robu vrha normandijske četverice v Parizu. Predsednik Rusije je prepričan, da se odločitev Wade ne nanaša na ruski olimpijski komite v celoti, ampak zajema zgolj vprašanje neskladnosti položaja Ruske protidopinške agencije (Rusada). Če ruski olimpijski komite ni pod vprašanjem, v tem primeru seveda lahko ruski športniki na mednarodnih tekmovanjih nastopajo pod rusko zastavo, je še prepričan Putin.

"Po mojem mnenju je glavna stvar in zdi se mi, da se vsi strinjajo s tem, da bi morala biti vsaka kazen – kar velja že od časov rimskega prava – individualna in temeljiti na tem, kar je storil ta posameznik. Kazen ne more biti kolektivna in vplivati na ljudi, ki nimajo nobene zveze z določenimi kršitvami," je pojasnil ruski predsednik.

"Mislim, da tudi strokovnjaki Wade to razumejo. Če nekateri od njih sprejemajo takšne odločitve o kolektivnem kaznovanju, se mi zdi, da obstajajo razlogi, da verjamemo, da za tem ne stoji skrb za čist svetovni šport, temveč gre za politična ozadja, ki nimajo prav ničesar opraviti z interesi športa in olimpijskega gibanja," je opozoril Putin, ki je odločitev protidopinške organizacije označil za politično motivirano.

Nadaljevanje protiruske histerije?

Dimitrij Medvedjev je preddesetimi leti v živo spremljal nogometni dvoboj med Slovenijo in Rusijo v Ljudskem vrtu. Foto: Reuters Že pred tem je ruski premier Dimitrij Medvedjev odločitev Wade označil za nadaljevanje protiruske histerije, ki je po njegovem postala že kronična. Predstavniki ruskih športnih zvez pa seveda upajo, da bodo tisti ruski športniki, ki niso kršili protidopinških pravil, lahko nastopali na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih tudi v naslednjih štirih letih pod rusko zastavo in na teh tekmovanjih slišali svojo himno.

Že zdaj je jasno, da bodo ruski športniki lahko na olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiu in leta 2022 v Pekingu ter na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju nastopili v nevtralnih dresih pod nevtralno zastavo, torej brez označbe, da nastopajo za Rusijo.

Pri Mednarodni nogometni zvezi Fifa so trenutno v negotovosti, saj niso seznanjeni z načinom, kako bo kazen proti Rusiji delovala v praksi. "Prejeli smo dopis izvršilnega odbora Wade in trenutno skušamo razjasniti, kako bo ta odločitev delovala na nogometnih igriščih," so iz Fife sporočili za ruske medije.

Rusija je lani gostila svetovno prvenstvo v nogometu.

Prepoved se sicer ne nanaša na nogometno evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto, kajti – kot pišejo ruski mediji – Wada tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefa ne obravnava kot velika mednarodna tekmovanja.