Hud udarec za ruski šport - štiri leta brez največjih tekmovanj

Izvršni odbor Svetovne protidopinške agencije (WADA) je danes v Lozani potrdil predlog odbora za skladnost, ki ruskim športnikom prihodnja štiri leta, tudi na prihodnjih olimpijskih igrah v Tokiu (2020) in Pekingu (2022) ter svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju prepoveduje zastopanje lastne države. To je najhujša kazen za Rusijo, ki ji učitajo sistematično kršitev protidopinških pravil in manipulacijo z laboratorijskimi vzorci, do zdaj

Ključni poudarki



- Ruski dopinški klobčič se je začel razpletati po olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014.

- Tam so ruski športniki dosegli kar 33 medalj, kar je največ med vsemi državami. Zaradi dokazanih kršitev so štirje športniki ostali brez olimpijskih kolajn.

- Ruski športniki, ki so dokazali nevpletenost v dopinške nečednosti, so že na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 in v Pjongčangu leta 2018 nastopali pod nevtralno zastavo.

- Predlog odbora Wade za skladnost je danes soglasno potrdil 12-članski izvršni odbor te organizacije.

- Rusi bodo suspendirani na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020 in Pekingu leta 2022 ter svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju leta 2022.

- Olimpijske igre, na katerih bi končno lahko nastopali, oblečeni v drese z nacionalnimi simboli, tam pa bi jim v primeru zmage zavrteli rusko himno, bi bile šele tiste leta 2024 v Parizu.

Ruski dopinški klobčič se je začel razpletati po olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, kjer so ruski olimpijci osvojili kar 33 olimpijskih kolajn. Foto: Reuters

12-članski izvršni odbor Svetovne protidopinške agencije (Wada) je v Lozani v Švici soglasno potrdil predlog odbora za skladnost Svetovne protidopinške agencije, ki je 22. novembra letos predlagal štiriletno izključitev Rusije z največjih tekmovanj, vključno s prihodnjimi poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu, zimskimi igrami pod petimi krogi leta 2022 v Pekingu in svetovnim nogometnim prvenstvom v Katarju istega leta.

Je pa zanimivo, da bo Rusija lahko brez težav in omejitev nastopila na prihodnjem evropskem prvenstvu v nogometu leta 2020 – Sankt Petersburg v Rusiji je eden od gostiteljev prvenstva – , saj Evropska nogometna zveza (EUFA) ni definirana kot organizatorka večjih tekmovanj

Ruski športniki so že na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in Pjongčangu nastopali kot 'olimpijski športniki iz Rusije'. Foto: Reuters

Rusija se je na pragu nove izključitve z največjih športnih tekmovanj znašla zaradi prirejenih laboratorijskih podatkov, ki jih je Ruska protidopinška agencija (Rusada) januarja letos predala Wadi.

Ruski športniki bodo kljub morebitni prepovedi še vedno lahko sodelovali na olimpijskih igrah, a ne pod svojo zastavo, niti ne z jasno izraženimi nacionalnimi simboli na svojih dresih in uradnih oblačilih, v primeru zmage pa jim ne bodo zavrteli ruske himne. Ruski športniki, ki bodo dokazali, da si pri svojih dosežkih ne pomagajo s prepovedanimi sredstvi ali metodami, bodo lahko tekmovali zgolj pot nevtralno olimpijsko zastavo, kot je to bilo že na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in zimskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu.

Rusada ima zdaj tri tedne časa za pritožbo. Če se za to odloči, bo o primeru odločalo Mednarodno športno razsodišče (CAS)..

Več sledi ...