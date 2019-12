Rusi, ki bodo na vrhuncu prihodnjega poletja prikrajšani za svojo himno

Ruski športniki, ki jim bo namreč uspelo dokazati, da niso vpleteni v nobeno dopinško nečednost, bodo še vedno lahko nastopili na prihodnjih olimpijskih igrah v Tokiu (2020) in Pekingu (2022) ter svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju. Imeli bodo možnost nastopa, a ne pod rusko zastavo, temveč nevtralno, in brez ruskih simbolov na dresih.

Foto: Getty Images

Ključni poudarki

- Predlog odbora Wade za skladnost je danes soglasno potrdil 12-članski izvršni odbor te organizacije.

- Wada je Rusiji prepovedala tudi kandidature in organizacije velikih mednarodnih tekmovanj.

- Rusi bodo suspendirani na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020 in Pekingu leta 2022 ter svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju leta 2022.

- Olimpijske igre, na katerih bi ruski športniki končno lahko nastopili v dresih z nacionalnimi simboli, bi bile šele tiste leta 2024 v Parizu.

- Ruski dopinški klobčič se je začel razpletati po olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, kjer so ruski športniki dosegli kar 33 medalj, kar je največ med vsemi državami. Zaradi dokazanih kršitev so štirje športniki ostali brez olimpijskih kolajn.

- Decembra 2014 je nemška televizija ARD objavila prvi dokumentarec o sistematičnem dopingu v Rusiji, prikrojenih dopinških kontrolah, manipulacijah z vzorci in korupciji v ruskem športu.

- Novembra 2015 je Wada objavila obsežno poročilo Richarda McLarna, ki je bilo zelo obremenjujoče za rusko atletiko.

- Ruski športniki, ki so dokazali, da niso vpleteni v dopinške nečednosti, so že na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 in v Pjongčangu leta 2018 nastopali pod nevtralno zastavo.

Preverili smo, kateri ruski športniki najvišjega ranga (dobitniki medalj s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger) bi bili na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu lahko kandidati za naskok na olimpijski prestol.

Atletika:

Marija Lasickene – svetovna prvakinja v skoku v višino v letih 2015, 2017 in 2019.

Marija Lasickene je aktualna svetovna prvakinja v skoku v višino. Olimpijske izkušnje do zdaj še ni imela. Foto: Getty Images

Darja Klišina – svetovna podprvakinja v skoku v daljino iz Londona 2017. Rusinja je na prvenstvu nastopila pod nevtralno zastavo, prav tako leta 2016 v Riu, kjer je bila ena od redkih ruskih atletinj, ki so si izborile nastop na igrah.

Tenis:

Daniil Medvedev – 5. teniški igralec sveta.

Judo:

Natalija Kuzjutina – 3. mesto v kategoriji do 52 kg na OI v Riu de Janeiru 2016.

Taekwondo:

Alexej Denisenko – 2. mesto v kategoriji do 68 kg na OI v Riu de Janeiru 2016 in 3. mesto v kategoriji do 58 kg na OI v Londonu 2012.

Foto: Reuters

Rokoborba:

Abdulrashid Sadulaev (olimpijski prvak v kategoriji do 86 kg na OI v Riu de Janeiru)

Plavanje:

Jevgenij Rilov, svetovni prvak na 200 m hrbtno,

Anton Čupkov, svetovni prvak na 200 m prsno, in

Julija Jefimova, svetovna prvakinja na 200 m prsno in dvakratna olimpijska podprvakinja iz Ria.

Yuliya Yefimova je ena najboljših plavalk prostega sloga na svetu. Zaradi meldonija, ki ga je uživala preden ga je Wada uvrstila na seznam prepovedanih snovi, se je morala na olimpijskih igrah v Riu leta 2016 naposlušati žvižgov. Foto: Getty Images

Ena od najboljših plavalk prostega sloga na svetu je bila na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah ena od najbolj osovraženih olimpijk v Braziliji, saj ji tekmice po uspehu niso želele seči v roko, naposlušala pa se je tudi žvižgov sovražno nastrojenih navijačev.

Razlog: na dopinškem testu marca 2016 se je izkazalo, da je v preteklosti uživala meldonij, ki ga je Wada šele v začetku leta 2016 uvrstila na seznam prepovedanih snovi. Plavalka je trdila, da ga je takoj zatem prenehala uživati, a da je nekaj časa ostal v njenem telesu.

Ritmična gimnastika:

Dvojčici Dina in Arina Averina – večkratni svetovni prvakinji in podprvakinji.

Sabljanje:

Inna Deriglazova – olimpijska prvakinja iz Ria, šestkratna svetovna in štirikratna evropska prvakinja v sabljanju.

Foto: Getty Images

Rokomet, ženske

Olimpijske prvakinje iz Ria leta 2016 in podprvakinje iz Pekinga leta 2008.