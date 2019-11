700 kilometrov: Putin je v Rusiji odprl novo avtocesto #foto

Ruski predsednik Vladimir Putin je odprl novo avtocesto med Moskvo in St. Petersburgom, ki so jo poimenovali Neva. Avtocesta bo zelo moderna in bo bistveno skrajšala potovanje med obema mestoma.

Avtocesta Moskva-St. Petersburg nosi naziv M11, dolga je 700 kilometrov, čas vožnje z avtomobilom med obema mestoma pa se bo skrajšal na pet ur in pol. Do zdaj je vožnja po cesti M10 trajala osem ur. Cestnina za celotno pot bo znašala okrog 20 evrov, do zdaj je bila vožnja po stari cesti M10 brezplačna.

Avtocesto M11 so gradili od leta 2012. Z deli so želeli končati že pred lanskim svetovnim prvenstvom v nogometu, a so se dela zaradi močvirnatega terena, gradnje dodatnega mostu prek Volge in arheoloških najdbišč zavlekla za slabo leto. Ruse je gradnja nove avtoceste stala okrog 550 milijard rubljev, kar je približno osem milijard evrov.

Vladimir Putin attended the opening of the M11 Moscow-St Petersburg motorway https://t.co/aZZrdjioaD pic.twitter.com/PsFQpKxTzQ — President of Russia (@KremlinRussia_E) November 27, 2019

M11, the 669-km highway between Moscow and Petersburg with average speed 130 km per hour was opened today in Russia. That's a toll highway that doubles the toll-free highway M10. pic.twitter.com/GKj1V4pRDq — Thing-In-Itself (@FactorOk) November 27, 2019

Na avtocesti kmalu tudi testiranja tehnologij avtonomne vožnje

Poleg napredka v prometni varnosti in hitrosti potovanja si Rusi od nove avtoceste obetajo tudi možnosti uvajanja novih tehnologij. Celotno traso avtoceste bodo pokrili s signalom 5G, kar bo pomembno predvsem pri želeni podpori za samodejno vozeča vozila. Podpora 5G namreč omogoča lociranje teh vozil na raven od pet do 10 centimetrov.

Sredi prihodnjega leta nameravajo Rusi na tej avtocesti začeti s testiranji tehnologih avtonomne vožnje. V tem vidijo tudi gospodarski potencial in priložnost za vlaganje tujih družb s tega področja. V roku od dveh to treh let bodo odprli tudi posebne pasove za vožnjo avtonomnih tovornjakov. Ti bi lahko stroške transporta zmanjšali za 15, čas vožnje od Moskve do St. Petersburga pa za skoraj 40 odstotkov.