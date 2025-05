Skrivnostna mladenka, ki jo je najel Vladimir Putin: za koga dela v resnici?

Na zadnjem srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina in Trumpovega posebnega odposlanca Steva Witkoffa v Moskvi je bila za visokim omizjem prisotna tudi tolmačka, ki so jo Witkoffu, ki je na pogajanja o Ukrajini prišel brez lastnega tolmača, dodelili v Kremlju. Šlo naj bi za tolmačko "z veleposlaništva", a porajajo se vprašanja o tem, za koga mladenka, ki ima dostop do nekaterih najvplivnejših Rusov, dela v resnici.

Da se je Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff zadnjega pogovora o Ukrajini z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovo delegacijo v Moskvi udeležil sam, brez spremstva ameriških pogajalcev, je neobičajno že samo po sebi, še bolj nenavadno pa je, da Witkoffa na nobenem od treh srečanj s Putinom v februarju, marcu in aprilu ni spremljal lastni tolmač, so pretekli konec tedna poročali ameriški mediji.

Witkoff, ki ne govori rusko, se je med srečanji s Putinom - zadnje je bilo 25. aprila - namesto tega zanašal na tolmače in tolmačke, ki so jih priskrbeli v Kremlju, kar je kršitev dolgoletnega protokola, je poročal medij NBC News.

Vladimir Putin in Steve Witkoff pred zadnjimi pogovori o Ukrajini v Moskvi, 25. april 2025 Foto: Reuters

Je šlo res za tolmačko "z veleposlaništva"?

Kot je razkril videoposnetek zadnjega srečanja Witkoffa in Putina v Moskvi, ki so ga v Kremlju objavili na uradni spletni strani, je posebni odposlanec ZDA Putina po rokovanju vprašal o tolmaču in dobil pritrdilni odgovor. Nato ga je zanimalo še, ali so ga poslali z veleposlaništva, kar so mu znova potrdili.

Za visokim omizjem, kjer je beseda tekla o končanju vojne v Ukrajini, so bili nato prisotni štiričlanska ruska delegacija na čelu z Vladimirjem Putinom in Witkoff v družbi tolmačke.

Srečanje ruske in ameriške delegacije v Moskvi, 25. april 2025: obraza tolmačke (skrajno levo), ki je bila dodeljena Witkoffu, na uradnih fotografijah, ki jih je izdal Kremelj, tako rekoč ni mogoče videti. Foto: Reuters

Kot je v seriji zapisov na družbenem omrežju X opozoril bolgarski preiskovalni novinar Cristo Grozev, nekdanji prvi mož znanega preiskovalnega portala Bellingcat za poročanje o Rusiji, je kršitev protokola Steva Witkoffa le del večje težave.

Po mnenju Grozeva namreč ni povsem jasno, ali je Trumpov posebni odposlanec v resnici sploh vedel, kdo je in za koga dela tolmačka, ki so mu jo dodelili v Kremlju. Zagotovo ni mogla biti z ruskega veleposlaništva, saj tega v Moskvi ni, veliko vprašanje pa je tudi, ali res prihaja z veleposlaništva ZDA oziroma ali jo je to podprlo kot "nevtralno" tolmačko - to bi bilo še bolj skrb vzbujajoče, meni Grozev.

Zakaj je to problematično



Prisotnost tolmačke, ki jo je najel Kremelj, na tako pomembnih pogovorih, kot je usoda milijonov ljudi, ki trpijo zaradi vojne v Ukrajini, mediji in nekateri politični analitiki problematizirajo predvsem zato, ker bi lahko ali njeni morebitni ideološki vzgibi ali pa navodila delodajalca pogovor med ameriško in rusko delegacijo tudi z najmanjšimi niansami v vsebini prevodov preusmerili tako, da bi Witkoff zgrešil morebitne ključne podrobnosti v Putinovih sporočilih. Obstajalo je seveda tudi tveganje, da Trumpov posebni odposlanec, ki ne govori rusko, ne bi mogel neodvisno preveriti, kaj mu je v resnici povedal ruski predsednik.

Uradno dela za rusko zunanje ministrstvo in propagandno TV-omrežje

Tolmačka, ki se je za omizjem v Moskvi pridružila Putinu in Witkoffu in ki jo je Grozev uspešno identificiral - gre za 33- ali 34-letno Natalijo Koškino -, je po navedbah bolgarskega novinarja namreč uradno zaposlena kot tajnica na lingvističnem oddelku ruskega ministrstva za zunanje zadeve, dela pa tudi za Ano TV-Novosti, starševsko družbo ruskega medija RT, ki ga financira in mu uredniško politiko narekuje ruska oblast. Pred leti je delala tudi za rusko misijo pri zvezi Nato.

Her name is Natalia Koshkina, born 1991. Currently she works as second secretary of the Russian MFA's linguistics department..but a few years ago she worked as third secretary of the Russian mission to NATO in Brussels.. almost certainly not am interpreter job. pic.twitter.com/cBoWULXe41 — ChristoGrozev@bsky.social (@christogrozev) May 10, 2025

Toda če sklepamo po ugotovitvah Grozeva, Koškinova morda ni zgolj "navadna" tajnica in tolmačka, saj je imela v preteklih letih dostop do nekaterih najvplivnejših politikov v Rusiji.

Kot tolmačka je med drugim sodelovala že z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, nekdanjim ruskim predsednikom in premierjem Dmitrijem Medvedjevom, ruskim ministrom za zunanje zadeve Sergejem Lavrovom in pa tudi Sergejem Nariškinom, direktorjem ruske zunanje obveščevalne agencije SVR.

Koškina v preteklih vlogah tolmačke za vplivne Ruse:

More worryingly, she's also apparently the interpreter for the head of Russia's foreign intelligence agency, Naryshkin. pic.twitter.com/ieZAgIX01k — ChristoGrozev@bsky.social (@christogrozev) May 10, 2025

