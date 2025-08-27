Voditeljica Špela Jereb prvič mamica

Priljubljena voditeljica Špela Jereb je prvič postala mama. S partnerjem sta se razveselila deklice.

Špela Jereb in njen partner Klemen Furlan sta postala starša. Kot je razkrila za 24ur.com, je deklica na svet prijokala 26. avgusta.

Voditeljica vremena na POP TV imena deklice ni razkrila, je pa povedala, da se obe počutita odlično. "Mami se počuti odlično, saj je imela lep porod, očija pa kar razganja od ponosa," je dejala.

Da s partnerjem pričakujeta dojenčka, je voditeljica razkrila meseca marca, le dan po materinskem dnevu.