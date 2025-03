Vremenarka na POP TV bo prvič mama

Špela Jereb in njen partner Klemen Furlan bosta to poletje postala starša. Simpatična vremenarka s televizije POP TV je v reviji Lady povedala, da je že v petem mesecu nosečnosti in da ta za zdaj poteka brez večjih težav. "Le od polovice garderobe sem se morala posloviti," je v pogovoru za Lady dejala Špela in dodala, da je "srečna nosečnica", ker v njej divjajo hormoni sreče in vse doživlja še toliko intenzivneje.

Spola otroka še ne vesta, imata pa zato že izbrani imeni za deklico in dečka, prvo je izbrala Špela, drugo pa Klemen.

Oglejte si še: