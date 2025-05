V hudi prometni nesreči v Opuzenu na jugu Dalmacije so v sredo pozno zvečer umrli trije ljudje. Nesrečo je po navedbah hrvaške policije povzročil vinjeni voznik osebnega avtomobila. Ta je zaradi odvzema prednosti trčil v drugo osebno vozilo, ki je nato zletelo s ceste in pristalo v reki.

Nesreča se je zgodila okoli 23. ure na območju Opuzena, ko se je 73-letnik z osebnim vozilom dubrovniških registrskih oznak s stranske ceste vključeval na glavno državno cesto. Pri tem ni upošteval prednosti vozil na cesti in trčil v osebni avtomobil, prav tako dubrovniških registrskih oznak. Ta se je nato zaradi močnega trka odbil, prebil kovinsko varnostno ograjo in zapeljal v reko Mala Neretva, kjer je potonil na dno, so danes zjutraj sporočili iz dubrovniško-neretvanske policijske uprave.

Natančen vzrok smrti bodo še ugotavljali

Na kraju dogodka so življenje izgubili trije ljudje iz potopljenega vozila. Gre za hrvaške državljane, stare 77, 61 in 48 let. Natančen vzrok njihove smrti bodo še ugotavljali.

Voznik, ki je povzročil prometno nesrečo, je bil lažje poškodovan. Alkotest je pokazal, da je imel v krvi 1,46 promila alkohola. Policija je proti njemu sprožila preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom.