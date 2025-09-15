Predsednica republike Nataša Pirc Musar do srede pričakuje predlog kandidata koalicije za guvernerja Banke Slovenije. Koalicija vztraja, da bi na tem položaju rada videla žensko, neuradno ji bo predsednica v razpravo predlagala bančnico Jano Benčina Henigman.

V skladu z dogovorom z vodjo poslanske skupine Svoboda Natašo Avšič Bogovič pretekli torek naj bi ji v roku enega tedna predlagali najmanj dve novi imeni, primerni za opravljanje te funkcije. Pismo s pozivom je predsednica koaliciji poslala v petek, nov predlog pa bo neuradno podala tudi sama. Na to mesto naj bi predlagala bančnico Benčina Henigman.

Na pogovorih s poslanskimi skupinami predlagala šest imen

Predsednica je doslej za mesto guvernerja Banke Slovenije, ki jo od 9. januarja vodi namestnik guvernerja Primož Dolenc, na pogovorih s poslanskimi skupinami predlagala šest imen. DZ je doslej glasoval le o kandidatu Antonu Ropu, nekdanjem premierju, nekdanjem finančnemu ministru in nekdanjem vodstvenem uslužbencu Evropske investicijske banke, ki bi potreboval najmanj 46 glasov poslancev, a jih je dobil 24.

Golob si na položaju za guvernerko Banke Slovenije želi žensko

Premier Robert Golob je na začetku iskanja novega kandidata za to mesto, potem ko se je mandat iztekel prejšnjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, dejal, da bi rad na tem položaju žensko, ki bi bila tako prva guvernerka Banke Slovenije. Kandidatka koalicije je bila državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec, a je predsednica ni predlagala DZ v potrditev.

Jana Benčina Henigman je skupaj z Nikolo Stepanovskim v vodstvu bančne podružnice BKS. Leta 2022 se je potegovala za viceguvernerko Banke Slovenije, takrat je DZ na to mesto izvolil ekonomista Marka Pahorja. Do prevzema Sberbank NLB marca 2022 je bila predsednica uprave banke Sberbank v ruski lasti, ki je takrat zaradi sankcij proti Rusiji prekinila poslovanje.