STA

Nedelja,
25. 1. 2026,
20.18

1 ura, 33 minut

Nedelja, 25. 1. 2026, 20.18

Atletika, dvoranski miting, Padova

Rok Markelj izboljšal svoj slovenski rekord na 1000 m

STA

Rok Markelj | Rok Markelj je izboljšal slovenski dvoranski rekord na 1000 m. | Foto www.alesfevzer.com

Rok Markelj je izboljšal slovenski dvoranski rekord na 1000 m.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski atlet Rok Markelj je na dvoranskem mitingu v Padovi zmagal ter izboljšal svoj slovenski dvoranski rekord na 1000 m. Na razdalji, ki ni na programu velikih tekmovanj, je s časom 2:20,61 za 68 stotink popravil dosežek 2:21,29, ki ga je tekel pred dvema letoma v Zagrebu.

"Takoj po startu sem se postavil za narekovalcem ritma, ki je po 600 m odstopil. Zadnjih 400 m sem tekel v ospredju in poskušal držati kar največji ritem. V tem zaključku bi prišel prav kakšen tekmovalec, ki bi me spodbudil k še boljšemu dosežku," je dejal Markelj.

Prejšnji teden je sezono začel v Anconi in na 800 m dosegel osebni rekord 1:48,62. Naslednji konec tedna bo spet tekel v Padovi, le da tedaj na miljo. V nadaljevanju zimske sezone bo tekel tudi na 3000 m.

