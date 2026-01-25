Nika Glojnarič z osebnim rekordom do zmage na Poljskem

Slovenska atletinja Nika Glojnarič (Brežice) je z novim osebnim rekordom 8,03 zmagala v teku na 60 metrov z ovirami na srebrnem mitingu svetovne dvoranske turneje v poljskem Lodžu.

Najboljša slovenska tekmovalka na visokih ovirah zadnjega obdobja je že v predteku tekla 8,07, v finalu pa je še nekoliko dodala in s časom 8,03 še za stotinko sekunde popravila svoj rekord, poroča Slovenska atletika.

Druga je bila domačinka Alicja Sielska, ki je za Brežičanko zaostala stotinko sekunde.

