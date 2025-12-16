Karl Erjavec na vrata parlamenta nabil deset tez za prenovo države

Predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec je predstavil deset tez za "prenovo države, ki je pozabila na človeka". Po zgledu Martina Luthra so jih simbolično pribili na vrata parlamenta in pojasnili, da gre za klic k novi slovenski reformaciji, proti korupciji, proti razdeljenosti, za državo, ki služi ljudem.

"Prepričani smo, da država potrebuje spremembe, potrebuje nov začetek," je Erjavec dejal v spremstvu članov svoje stranke na trgu pred parlamentom. Ob tem so na panoju razkrili deset tez, s katerimi po zgledu Luthra, ki je pred 500 leti zahteval prenovo Cerkve, zahtevajo prenovo države.

Upokojenci ne smejo biti žrtev reform

Prva teza pravi, da upokojenci ne smejo biti žrtev reform, saj vsaka reforma slabša položaj upokojencev, je opozoril Erjavec. Reforme bi morale po njegovem mnenju omogočiti, da bo imel vsak upokojenec človeka dostojno življenje. Med tezami je tudi zahteva, da mora korupcija dobiti ime, priimek in posledice, da morajo torej koruptivni nositi odgovornost in posledice.

Zahtevajo tudi, da mora biti delo vrednota brez birokratskih ovir, mladi pa morajo biti rešitev, in ne problem. "Zakaj ne bi bil prvi nakup stanovanja brez DDV," sprašuje Erjavec in poudarja, da mora država s subvencijami in olajšavami poskrbeti za mlade, tudi v času študija.

Zdravstvo mora biti pravica, ne loterija

Razdeljeno Slovenijo je treba po Erjavčevih navedbah ponovno povezati, da bo konkurenčna, saj da razklana država nima perspektive. Zdravstvo pa mora biti pravica, ne loterija, je poudaril. Kot je pojasnil, podpirajo javno zdravstvo, definirati pa je treba tudi zdravstveno košarico.

Med tezami so izpostavili tudi varno državo za vse državljane, pri čemer je Erjavec spomnil na oktobrski tragični dogodek v Novem mestu in Šutarjev zakon označil za dimno zaveso. Zavzemajo se za infrastrukturo 21. stoletja, ki je po Erjavčevih besedah ponekod zelo zastarela. Ob tem je sicer pohvalil aktualno infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek, ki da je na tem področju "v svojem mandatu veliko postorila".

Slovenija potrebuje izhod iz slepe ulice

Slovenija po Erjavčevem prepričanju nujno potrebuje izhod iz slepe ulice. "Vidimo, da zadnja leta ti novi obrazi ne prinašajo rešitev, da je Slovenija v nekem gordijskem vozlu," je dejal.

Kot zadnjo tezo pa so izpostavili, da mora politika državljanom vrniti zaupanje, ne pa ga samo jemati. Erjavec priznava, da bo to verjetno najtežja in nikdar končana naloga. Poudarja pa, da če ni zaupanja v institucije in politiko, to pomeni erozijo pravne države in demokracije.

Spomnil je, da je Luther leta 1517 predstavil 95 tez, a meni, da jih za Slovenijo kot majhno državo zadostuje deset. Pojasnil je tudi, da teze le simbolično pribijajo na vrata parlamenta, pred katerimi je med dogodkom stalo nekaj policistov, saj da so dostojanstvena stranka, in ne vandali.