Puščavska roža, ki hira v hladni Moskvi? To pravijo Rusi.

Potem ko sta zakonca Bašar in Asma Al Asad dobila politično zavetje v Moskvi, so v ponedeljek zaokrožila poročila, da se želi Asma ločiti od svojega moža in se vrniti v Veliko Britanijo.

Lepa Asma boleha za levkemijo

Asma, ki se je rodila in odraščala v Londonu kot hči Sircev ter ima tudi britansko državljanstvo, naj bi se želela vrniti v Anglijo. Med drugim zato, ker upa, da bo zdravljenje levkemije, za katero boleha, uspešnejše.

Zdaj Kremelj ta poročanja zanika, piše britanski medij Guardian. Za zdaj ni nobenih izjav zakoncev Al Asad. Položaj nekdanjega predsedniškega para v Moskvi je negotov. Še vedno ni fotografije obeh iz Rusije. Obstajajo špekulacije, da sta zakonca v Rusiji pod nadzorom in ​​jih Rusija za vsako ceno drži stran od oči javnosti, da lahko rusko vodstvo mirno gradi odnose z novimi vladarji v Siriji, piše.

Sta zakonca Al Asad v Moskvi sploh prostovoljno?

Rusi imajo velik interes, da nekako obdržijo svoj vpliv v Siriji, saj so pod Al Asadovo vladavino lahko vodili vojaške operacije, kot so želeli, in tako imeli neposreden dostop do Sredozemlja. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je nedavno zavrnil govorice, da Al Asadovi v Moskvo niso prostovoljno.

Asma in Bašar Al Asad sta se spoznala že kot otroka, ljubezen med njima pa je vzcvetela, ko je Bašar leta 1992 prišel na študij v London. Poročila sta se leta 2000 in imata tri otroke. Foto: Guliverimage

Tudi če so Peskova zanikanja laži in Asma dejansko želi ločitev, ni jasno, ali bi ji dovolili vrnitev v Veliko Britanijo. Britanski zunanji minister David Lammy je nedavno dejal: "V zadnjih dneh je bilo rečeno, da ima Asma Al Asad britansko državljanstvo in bi lahko poskušala vstopiti v našo državo. Rad bi potrdil, da je sankcionirana oseba in ni dobrodošla v Združenem kraljestvu."

Bodo Asmi preklicali njen britanski potni list

Premier Keir Starmer je pustil odprto vprašanje, ali bo njen britanski potni list sploh preklican, in poudaril, da je veliko prezgodaj razpravljati o tem.

Asma je kontroverzna osebnost, zlasti v Veliki Britaniji. Izobraževala se je na Otoku, se povzpela po karierni lestvici ter postala investicijska bančnica pri Deutsche Bank in J.P. Morgan. Očitajo ji, da je opravičevala in zmanjševala grozodejstva režima svojega moža.

Graje na račun Asme

Obtožena je bila tudi izdaje zahodnih vrednot in svoboščin, od katerih sta imela ona in njena družina koristi v Angliji. Nekdanji ameriški zunanji minister Mike Pompeo je Asmino družino opisal kot enega največjih zmagovalcev brutalne vojne v Siriji, še piše Watson.