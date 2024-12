Vodilna oborožena skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) je obljubila, da bodo storilci požiga božičnega drevesa kaznovani, drevo pa obnovljeno. "Zahtevamo pravice za kristjane," so vzklikali protestniki v soseski Bab Šarki v prestolnici Damask. Eden od demonstrantov je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da protestira proti "krivičnosti do kristjanov". "Če v naši državi ne smemo živeti svoje krščanske vere, kot smo jo včasih, potem ne spadamo več sem."

Zamaskirani moški

Protesti v prestolnici so izbruhnili po tem, ko se je po družbenih medijih razširil videoposnetek, na katerem so zamaskirani oboroženi moški zažgali božično drevo. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je šlo za tujce iz islamistične skupine Ansar Al Tavhid. Tudi oborožena skupina HTS, ki je prevzela oblast v Siriji po strmoglavljenju predsednika Bašarja Al Asada, je sporočila, da gre za tuje borce, ki so jih že pridržali, poroča britanski BBC.

Verski vodja HTS je medtem nagovoril prebivalce in poudaril, da tisti, ki stojijo za požigom drevesa, "niso Sirci". Obljubil je, da bodo kaznovani, drevo pa da bo obnovljeno. Sunitska islamistična skupina HTS je sicer od padca Asadovega režima večkrat obljubila, da si bo prizadevala za zaščito manjšin v državi.

Po protestih je vodilna oborožena skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) obljubila, da bodo storilci požiga božičnega drevesa kaznovani, drevo pa obnovljeno. Foto: Guliverimage

Spopad s proturškimi borci

Na severovzhodu Sirije je bilo ubitih 16 borcev kurdskih Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki so se spopadli z proturškimi oboroženimi skupinami. Iz SDF so sporočili, da so uspešno odbili sovražnikove napade in da je bilo v zadnjih 24 urah ubitih tudi najmanj pet proturških borcev.

"Med junaškim uporom proti napadom turške okupacije in njenih plačancev je bilo ubitih 16 naših tovarišev," so sporočile sile SDF, ki jih tvorijo lokalne kurdske in arabske enote. Dodali so še, da so njihovi borci uspešno odbili sovražnikove napade na več območjih, med drugim v Alepu in Manbidžu, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Spopadi med kurdskimi in proturškimi oboroženimi skupinami so se okrepili po padcu režima Bašarja Al Asada. Pripadniki SDF, ki sicer veljajo za pomembne zaveznike ZDA v boju proti skrajni skupini Islamska država, se tako spopadajo z vse večjim pritiskom Turčije. Ankara namreč SDF obravnava kot podaljšek Kurdske delavske stranke (PKK), ki jo šteje za teroristično organizacijo. Vir pri turškem obrambnem ministrstvu je pred dnevi sporočil, da namerava Turčija vztrajati pri svojih aktivnostih v Siriji, dokler se ne bodo kurdski borci razorožili.