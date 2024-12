Največji napad na obali Sirije: eksplozija močna kot potres z magnitudo 3

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da so izraelska vojna letala napadla vrsto lokacij, vključno z enotami zračne obrambe in skladišči raket, kar je bil, kot so navedli, najmočnejši napad v obalni regiji Sirije od začetka stavk v letu 2012.

Po besedah ​​raziskovalca Richarda Cordarja je eksplozijo zaznala 820 kilometrov oddaljena postaja v Isniku v zahodni Turčiji. Dodal je, da je signal potoval približno dvakrat hitreje kot običajni potres.

Tartus je ena od dveh ruskih vojaških baz v Siriji in je bila uporabljena kot pomorska baza ter skladišče streliva. Glede na to, da je bila eksplozija tako močna, predvidevajo, da je bilo v skladišču skladiščenega veliko orožja.

Pomorsko vojaško oporišče je leta 1971 v Tartusu prva ustanovila Sovjetska zveza. Putin je ukazal razširitev baze leta 2017, potem ko je Al Asad objekt dal v brezplačen 49-letni najem v zameno za pomoč pri ohranjanju oblasti.

Rusko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je teden dni po padcu državnega diktatorja Bašarja Al Asada iz Sirije evakuiralo del svojega diplomatskega osebja.

Dramatični videoposnetki, ki so krožili po družbenih medijih, so pokazali ogromen svetel blisk, ki mu je sledilo več eksplozij.

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ