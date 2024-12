V Siriji odkrili grobišče z najmanj sto tisoč trupli

Ameriška zagovorniška skupina je sporočila, da je v Siriji odkrila množično grobišče, v katerem je najmanj sto tisoč trupel. Žrtve so ljudje, ki jih je mučila in ubila zdaj že strmoglavljena vlada Bašarja al Asada, poroča Reuters. To je že peto množično grobišče, ki so ga odkrili v zadnjih letih.

An advocacy group based in the #US said on Monday that the bodies of at least 100,000 people killed by the former government of exiled President Bashar Assad were found in a mass grave outside Damascus. #Syria https://t.co/LKHqKsFQFQ pic.twitter.com/YF3hKN0B52 — Arab News (@arabnews) December 17, 2024

Vodja sirske zagovorniške organizacije s sedežem v ZDA Mouaz Moustafa je dejal, da so v množičnem grobišču zunaj Damaska ​​trupla najmanj sto tisoč ljudi, ki jih je ubila nekdanja vlada strmoglavljenega predsednika Bašarja al Asada. Moustafa je v telefonskem intervjuju za Reuters dejal, da je grobišče v mestu al Qutayfah, štirideset kilometrov severno od sirske prestolnice.

Sto tisoč je okvirna ocena

Moustafa, ki je v Sirijo prispel po Asadovem odhodu v Rusijo, je dejal, da je sto tisoč okvirna ocena, prepričan pa je tudi, da je lokacij množičnih grobišč še več kot pet. Dejal je, da so poleg sirskih žrtev tudi državljani ZDA in Velike Britanije ter drugi tujci.

True scale of Assad’s slaughter revealed at Syrian mass grave pic.twitter.com/BRy9uQLBif — Channel 4 News (@Channel4News) December 16, 2024

Ocenjuje se, da je bilo od leta 2011, ko je Asadovo zatiranje protestov proti njegovi vladavini preraslo v obsežno državljansko vojno, ubitih več sto tisoč Sircev. Asada in njegovega očeta Hafeza, ki je bil predsednik pred njim in je umrl leta 2000, skupine za človekove pravice in druge organizacije obtožujejo razširjenih izvensodnih pobojev, vključno z množičnimi usmrtitvami v zloglasnem zaporniškem sistemu v državi. Asad je večkrat zanikal, da bi njegova vlada kršila človekove pravice, svoje nasprotnike pa označil za skrajneže.

ID cards found at mass graves which are now being uncovered across Syria, showing the extent of the regime's brutality.

Remember the world was prepared to normalise with this monster! pic.twitter.com/q1Q09R2xE5 — Leila Al-Shami (@LeilaShami) December 16, 2024

"Vozniki buldožerjev so bili prisiljeni kopati grobove in zmečkati trupla"

Moustafa je dejal še, da je bila obveščevalna veja sirskih zračnih sil zadolžena, da trupla iz vojaških bolnišnic odpelje v množična grobišča. "Trupla je na kraj prepeljal tudi občinski pogrebni urad Damaska, katerega osebje je trupla pomagalo raztovoriti iz hladilnih traktorskih prikolic," je dejal.

Njegova skupina se je pogovarjala z vozniki buldožerjev, ki so bili prisiljeni kopati grobove in po ukazih zmečkati trupla ter jih prekriti z zemljo. "Pogovarjal sem se z ljudmi, ki so delali na teh množičnih grobiščih. Po tem dejanju so sami pobegnili iz Sirije ali pa smo jim mi pomagali pobegniti," je dejal Moustafa. Ob koncu je dodal, da je treba množična grobišča zavarovati, saj bodo le tako lahko ohranili dokaze za preiskave.