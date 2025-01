V Siriji razburjajo spremembe učnih načrtov

Prehodna sirska vlada je v sredo razburila del javnosti s spremembami učnih načrtov v skladu s skrajno konservativno ideologijo novih oblasti. Šolski minister je v četrtek zatrdil, da so iz kurikula želeli le odpraviti poveličevanje strmoglavljenega predsednika Bašarja al Asada in popraviti "nepravilnosti" na področju izobraževanja o Islamu.

Prehodno ministrstvo za šolstvo je v sredo na omrežju Facebook objavilo spremembe učnih načrtov, v skladu s katerimi bi učence med drugim prenehali poučevati o teoriji velikega poka in evoluciji, poroča britanski BBC.

Manj kot mesec dni po prevzemu oblasti so iz učnih načrtov umaknili tudi omembe obdobja vladavine družine Asad, vključno s himno. Skladno z islamistično ideologijo novih oblasti ima večjo veljajo verska izobrazba, obenem pa spremembe predvidevajo prenehanje poučevanja poezije z omembami žensk in ljubezni.

Pristojni minister Nazir al Kadr je želel v četrtek zmanjšati pomen teh sprememb. Kot je zapisal na omrežju Telegram, so želeli z njimi le umakniti "poveličevanje" padlega režima in popraviti "nepravilnosti" na področju izobraževanja o Islamu. Za preostale spremembe učnih načrtov bodo zadolženi posebni odbori, je zagotovil. S tem je odgovoril na kritike, ki so mu očitali poseganje v kurikul brez posvetovanja s širšo javnostjo, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Nove oblasti, ki so vodenje Sirije prevzele po uspešni vojaški ofenzivi z islamistično skupino Hajat Tahrir al Šam (HTS) na čelu, želijo pridobiti legitimnost v očeh mednarodne in domače javnosti. Ali bodo pri tem uspešne, je v veliki meri odvisno od njihove pripravljenosti za vključevanje številnih sirskih etničnih in verskih manjšin v odločanje o prihodnosti države.