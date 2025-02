"Konferenca se bo začela v ponedeljek popoldne in nadaljevala v torek," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala Hind Kabavat – članica odbora, ki organizira "konferenco nacionalnega dialoga", na kateri naj bi bili zastopani vsi Sirci. Sedemčlanski odbor, ki so ga nove sirske oblasti ustanovile sredi februarja, je doslej že organiziral srečanja v več sirskih provincah, na katerih je sodelovalo približno štiri tisoč moških in žensk, da bi izrazili svoja pričakovanja glede sprememb pri upravljanju države.

Po navedbah organizatorjev se bo konferenca v ponedeljek in torek osredotočila na "tranzicijsko pravosodje, ustavo, institucionalno in gospodarsko reformo, enotnost sirskega ozemlja ter javne, osebne in politične svoboščine". Ob koncu konference bo odbor izdal priporočila, ki bodo "podlaga za novo ustavo, gospodarsko politiko in načrt institucionalnih reform".

Strmoglavili Asada

Sirijo od strmoglavljenja dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada 8. decembra lani vodijo prehodne oblasti. Januarja so za začasnega predsednika države imenovali Ahmeda al Šaro, vodjo sunitske islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS). Ta je vodila koalicijo oboroženih skupin, ki so po večletni krvavi državljanski vojni strmoglavile Asada.

HTS in druge uporniške skupine so nove oblasti že razpustile v okviru načrtovane pridružitve njihovih borcev prihodnjim sirskim oboroženim silam, potem ko so razpustile tudi sirsko vojsko in stranko Baas, ki je v Siriji vladala več kot 60 let.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem danes izjavil, da je treba južno Sirijo popolnoma demilitarizirati, in opozoril, da Izrael ne bo sprejel prisotnosti oboroženih sil islamističnih oblasti v bližini svojega ozemlja. "Niti silam skupine HTS niti novi sirski vojski ne bomo dovolili vstopa na območje južno od Damaska. Zahtevamo popolno demilitarizacijo južne Sirije, vključno s pokrajinami Kuneitra, Dara in Suvajda," je dejal Netanjahu.

Izrael je že decembra – le nekaj ur po padcu Asadovega režima – z vojsko vstopil v tamponsko območje, ki ločuje izraelske in sirske položaje, in s tem prekršil dogovor o premirju iz leta 1974. Omenjeno območje, ki ga nadzorujejo sile ZN, razmejuje Sirijo z njenimi ozemlji na Golanski planoti, ki jih Izrael zaseda od vojne leta 1967.