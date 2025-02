Izrael odložil izpustitev Palestincev iz zaporov

Od 19. januarja, ko je začel veljati dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je Hamas skupno izpustil 25 izraelskih talcev, pri čemer so zamaskirani palestinski borci večkrat uprizorili predstavo in z ujetniki paradirali pred zbrano množico prebivalcev Gaze, preden so jih predali.

Podobno je bilo tudi ob sobotni sedmi predaji, ko je Hamas izpustil šest izraelskih talcev, Izrael pa v nasprotju z dogovorom za zdaj še zadržuje izpustitev zaprtih Palestincev.

Izrael Hamas obtožuje, da sramoti talce

"Glede na ponavljajoče se kršitve Hamasa - vključno s ceremonijami, ki sramotijo naše talce, in cinično uporabo teh ljudi za propagando - smo se odločili, da odložimo izpustitev teroristov," je v nedeljo sporočil Netanjahujev urad.

Odlog bo trajal, "dokler ne bo zagotovljena izpustitev naslednjih talcev brez ponižujočih ceremonij", so dodali. Izraelce je pri tem podprl tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio.

Palestinsko gibanje je to potezo označilo za "očitno kršitev" dogovora o premirju, medtem ko so družine palestinskih zapornikov v soboto več ur zaman čakale na izpustitev svojih bližnjih. Izrael naj bi v skladu z dogovorom izpustil več kot 600 palestinskih zapornikov.

Prekinitev ognja se kmalu izteče

Palestinci tako še vedno čakajo, da Izrael izpolni svoj del dogovora o izmenjavi ujetnikov v okviru prve, šest tednov trajajoče faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. Ta se izteče v začetku marca.

Hamas je ob tem prejšnji teden sporočil, da so v drugi fazi dogovora pripravljeni hkrati predati vse preostale še živeče talce. V zameno zahtevajo trajno premirje in popoln umik izraelskih sil iz palestinske enklave.