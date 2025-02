Izraelska vojska je danes sporočila, da širi operacije na zasedenem Zahodnem bregu, kar vključuje napotitev tankovske divizije v mesto Dženin. To je prvič, da so izraelski tanki aktivni na tem palestinskem ozemlju po koncu druge palestinske vstaje proti izraelski okupaciji (intifade) leta 2005.

"Oborožene sile, varnostne agencije in mejna policija nadaljujejo protiteroristično operacijo v severni Samariji in širijo ofenzivne dejavnosti na tem območju," je v današnjem sporočilu navedla izraelska vojska, pri čemer je uporabila izraelsko poimenovanje za območje zasedenega Zahodnega brega. "Tankovska divizija bo delovala v Dženinu kot del ofenzivnih prizadevanj," je dodala.

Evakuirali so več deset tisoč Palestincev

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes povedal, da je vojska "evakuirala" tri begunska taborišča na severu Zahodnega brega.

"Zaenkrat je bilo evakuiranih 40.000 Palestincev iz begunskih taborišč Dženin, Tulkarem in Nur Šams, ki so zdaj brez prebivalcev. Četam sem dal navodilo, da se pripravijo na podaljšano prisotnost v izpraznjenih taboriščih za prihodnje leto in preprečijo vrnitev prebivalcev in ponovno oživitev terorizma," je sporočil.

Izraelski politični vrh za petkove eksplozije krivi terorizem

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v petek po eksplozijah na treh praznih avtobusih v kraju Bat Jam, ki niso zahtevale žrtev, vojski odredil "intenzivno operacijo proti centrom terorizma" na zasedenem Zahodnem bregu.

Minister Kac je odgovornost za eksplozije pripisal terorističnim skupinam in vojski tudi odredil, naj okrepi "operacije za preprečevanje terorizma" v begunskih taboriščih na Zahodnem bregu, zlasti v Tulkaremu.

Izraelska vojska sicer že več tednov skoraj vsak dan izvaja racije v mestih in taboriščih na Zahodnem bregu.