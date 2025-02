Na pogrebni slovesnosti za Nasralo, ki je bil ubit v izraelskem napadu v Bejrutu septembra lani, se je v predmestju libanonskega glavnega mesta zbralo več deset tisoč podpornikov Hezbolaha. Več kot 50 tisoč ljudi v črnini je bilo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa znotraj in zunaj tamkajšnjega stadiona. Številni so spremljali slovesnost na velikih ekranih, ki so jih postavili zunaj stadiona.

Na začetku slovesnosti, ki jo je v živo prenašala iranska državna televizija, so prebrali govor iranskega vrhovnega voditelja, ajatole Alija Hameneja. Po molitvi so na stadion pripeljali krsti s posmrtnimi ostanki Nasrale in njegovega prvotnega naslednika Hašema Safidina, v tem času pa so objekt preletela štiri izraelska vojaška letala.

"Upora še ni konec, ampak je še vedno živ"

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil, da so letala nad Bejrutom "jasno sporočilo vsem, ki grozijo z uničenjem Izraela in napadajo Izrael, da bo to njihov konec". Izraelska vojska pa je ob začetku pogrebne slovesnosti izdala kratko sporočilo, da je "svet zdaj boljši".

Novi vodja Hezbolaha Kasem je v televizijskem govoru, ki so ga predvajali na pogrebni slovesnosti, povedal, da bo gibanje nadaljevalo po poti, ki jo je začrtal Nasrala. Poudaril je, da "upora še ni konec, ampak je še vedno živ". Kot je dejal, tudi ne pristajajo na nikakršen nadzor "tiranske Amerike" nad Libanonom. "S politiko ne boš pridobil tistega, kar ti ni uspelo v vojni," je dejal.

Iranski voditelj Hamenej je Nasralo označil za "velikega borca in vidnega voditelja". "Sovražnik bi moral vedeti, da odpor proti prilaščanju, zatiranju in aroganci nima konca in se bo nadaljeval, dokler ne bo dosežen želeni cilj," je poudaril v izjavi, objavljeni na njegovi uradni spletni strani.

Slovesnost odložena zaradi varnostnih razlogov

Septembrski uboj karizmatičnega voditelja Nasrale, ki je vodil Hezbolah več kot tri desetletja, je zadal hud udarec gibanju, ki ga podpira Iran. Toda Hezbolah, ki je desetletja prevladoval v libanonski politiki, ima že dolgo podporo v večinski šiitski muslimanski skupnosti v Libanonu, poroča AFP.

"Na uslugo smo ti, Nasrala" in "Zvesti smo obljubi, Nasrala" je vzklikala množica na pogrebni slovesnosti. Moški, ženske in otroci so hodili v hudem mrazu, da bi prišli na kraj slovesnosti, ki je bila več mesecev odložena zaradi varnostnih razlogov.

Izraelska vojska je medtem nadaljevala napade na jugu in vzhodu Libanona. Po navedbah izraelske vojske so ciljali "položaje, kjer se nahajajo izstrelišča raket in orožje".

Izrael in Hezbolah sta konec novembra lani dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Do izteka podaljšanega roka 18. februarja so se izraelske sile umaknile iz vasi na jugu Libanona, ohranile pa so enote na petih položajih. Strani druga drugo obtožujeta kršitve premirja. Jug Libanona je v več kot enem letu spopadov utrpel ogromno škodo, v konfliktu pa je umrlo tudi več tisoč ljudi v Libanonu in nekaj deset v Izraelu. Svoje domove je moralo zapustiti več deset tisoč ljudi na obeh straneh meje.