Hamas in Izrael danes z novo izmenjavo ujetnikov

Hamas naj bi danes v skladu z napovedmi izpustil še šest izraelskih talcev. To naj bi bili zadnji živeči talci, ki naj bi jih gibanje predalo Izraelu v okviru prve, šest tednov trajajoče faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, ki je začel veljati 19. januarja.

Izrael bo v zameno iz zaporov izpustil 602 Palestinca, je v petek sporočila organizacija za podporo palestinskim zapornikom, ki deluje na zasedenem Zahodnem bregu.

V četrtek Izraelu predali štiri talce – v krstah

Pred uradno napovedjo današnje izmenjave je v petek odmevala zmeda glede identifikacije posmrtnih ostankov Izraelke Širi Bibas, potem ko so pripadniki Hamasa v četrtek Izraelu v krstah predali trupla štirih talcev.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Hamas obtožil kršitve dogovora o prekinitvi ognja, skupaj z vojsko pa je palestinsko islamistično gibanje tudi obtožil, da je umorilo dva dečka, katerih trupli so prav tako vrnili v četrtek. Foto: Reuters

Družina talke Širi Bibas potrdila prejem njenega trupla



Družina izraelske talke Širi Bibas je danes potrdila, da novo truplo, ki ga je palestinsko islamistično gibanje Hamas v petek izročilo Izraelu, pripada njej. Pred tem je Hamas v četrtek vrnil posmrtne ostanke, za katere se je izkazalo, da niso njeni.



"Naša Širi je bila umorjena v ujetništvu in se je zdaj vrnila domov," je v izjavi sporočila družina. Izraelski forenzični strokovnjaki identitete novega trupla še niso potrdili, poroča britanski BBC.



Pred tem je Hamas v četrtek izročil truplo, ki naj bi pripadalo Širi Bibas, a se je izkazalo, da gre za drugo žensko. Skupaj so Izraelu predali še trupli njenih dveh sinov ter še enega izraelskega talca.



Palestinsko gibanje je zatrdilo, da so njeno truplo pomotoma zamenjali z drugim truplom izpod ruševin, in v petek zvečer Rdečemu križu v Gazi predalo nove posmrtne ostanke.

33 za več kot 1.900

V okviru prve faze dogovora bo Hamas skupno izpustil 33 izraelskih talcev, Izrael pa več kot 1.900 palestinskih zapornikov.

Palestinsko gibanje je ob tem prejšnji teden sporočilo, da je v drugi fazi dogovora z Izraelom o prekinitvi ognja pripravljeno predati vse preostale še živeče talce hkrati. V zameno zahteva trajno premirje in popoln umik izraelskih sil iz palestinske enklave.