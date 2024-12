Poročilo iz Moskve: "Asma Al Asad umira"

Da je Asma Al Asad zbolela za akutno mieloično levkemijo, agresivnim rakom kostnega mozga in krvi, je znano že od maja letos. Da pa je trenutno stanje Asme tako resno, je prvi poročal britanski medij The Telegraph. Zdravniki so Asmo dali v izolacijo, ker želijo preprečiti okužbe, ki bi bile usodne za nekdanjo prvo damo Sirije.

Dolgoletne bolezni nekdanje prve dame Sirije

"Asma umira," je britanskemu mediju povedal poznavalec. "Ne more biti v sobi z nikomer (zaradi svojega stanja)." Drugi vir, ki je v stiku z družino Al Asad v Moskvi, je dejal: "Če se levkemija vrne, bo maligna. V zadnjih nekaj tednih so bile možnosti 50-50."

To ni prva resna bolezen, s katero se je spopadla v Londonu rojena Asma, ki se je z Bašarjem Al Asadom poročila leta 2000. Pred tem se je morala zdraviti zaradi raka na dojki in avgusta 2019 je sporočila, da je po letu zdravljenja popolnoma brez bolezni.

V Moskvi skrbi zanjo Asmin oče

Njen oče, cenjen kardiolog sirskega rodu, ki živi v Londonu, je zadnjih šest mesecev skrbel zanjo, najprej v Združenih arabskih emiratih in zdaj tudi v Moskvi.

Al Asad in njegova žena sta po padcu njegovega režima 8. decembra letos zbežala v Moskvo in tam zaprosila za azil. Nedavno so se pojavile govorice, da želi Asma končati svoj zakon z Bašarjem in se vrniti v Veliko Britanijo.