Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
20. 2. 2026,
15.27

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rusija Vojna v Ukrajini vojna napad Kijev Ukrajina

Petek, 20. 2. 2026, 15.27

4 minute

Vojna v Ukrajini

Kijev trdi, da je preprečil ruske načrte za atentate na ukrajinske predstavnike

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kijev, Ukrajina | "V okviru skupne preiskovalne ekipe ukrajinskih in moldavskih policistov je bila razkrita organizirana skupina, ki je pripravljala plačane umore znanih ukrajinskih državljanov in tujcev," je v izjavi pojasnil Kravčenko. | Foto Reuters

"V okviru skupne preiskovalne ekipe ukrajinskih in moldavskih policistov je bila razkrita organizirana skupina, ki je pripravljala plačane umore znanih ukrajinskih državljanov in tujcev," je v izjavi pojasnil Kravčenko.

Foto: Reuters

V Ukrajini in Moldaviji so aretirali deset ljudi, ki so osumljeni načrtovanja atentatov na visoke ukrajinske predstavnike, je danes sporočil ukrajinski generalni tožilec Ruslan Kravčenko. Dodal je, da so osumljenci atentate načrtovali po navodilih Moskve. Ta se na navedbe še ni odzvala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled dneva:

15.26 Kijev trdi, da je preprečil ruske načrte za atentate na ukrajinske predstavnike

15.26 Kijev trdi, da je preprečil ruske načrte za atentate na ukrajinske predstavnike

"V okviru skupne preiskovalne ekipe ukrajinskih in moldavskih policistov je bila razkrita organizirana skupina, ki je pripravljala plačane umore znanih ukrajinskih državljanov in tujcev," je v izjavi pojasnil Kravčenko.

Razdejano mesto Marinka. | Foto: Reuters Razdejano mesto Marinka. Foto: Reuters

Po njegovih besedah so policisti opravili 20 preiskav po vsej Ukrajini, v katerih so zasegli denar, orožje, naboje, eksplozivne naprave ter posneli komunikacijo med osumljenci in njihovimi ruskimi zvezami.

mesta Marinka, Ukrajina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ruska stran obljubljana denarno nagrado

"Ruska stran je storilcem obljubljala do 100.000 dolarjev (približno 84.400 evrov) - znesek je bil odvisen od prepoznavnosti in vplivnosti potencialne žrtve," je še razkril Kravčenko.

Generalni tožilec je v izjavi navedel, da so sedem ljudi aretirali v Ukrajini, preostale tri, med njimi naj bi bil tudi organizator skupine, pa so prijele moldavske oblasti. Tamkajšnja policija je danes na Telegramu potrdila, da skupaj z Ukrajino vodi preiskavo.

mesta Marinka, Ukrajina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ukrajina je razkrila le eno od tarč osumljencev. Gre za Andrija Jusova, ki dela na področju strateških komunikacij za ukrajinsko vojsko in koordinira izmenjave zapornikov z Moskvo, poroča AFP.

Kijev je v preteklosti Moskvo, ki je pred skoraj štirimi leti začela vojno v Ukrajino, že obtožil načrtovanja atentatov več visokih uradnikov in voditeljev, vključno z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

mesta Marinka, Ukrajina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tudi Moskva je Kijev obtožila, da je organiziral umore več pomembnih vojaških in političnih osebnosti tako v Rusiji kot tudi na ukrajinskih ozemljih, ki so pod nadzorom Rusije. Ukrajina je prevzela odgovornost za nekatere atentate z utemeljitvijo, da je šlo za povračilne ukrepe proti tistim, ki podpirajo in omogočajo rusko invazijo.

F-16
Novice Šok za Rusijo. So ameriški bojni piloti že del spopadov na ukrajinskem nebu?
Friedrich Merz
Novice Merz: Vojna v Ukrajini se lahko konča samo na en način
Aleksander Lukašenko
Novice Ukrajina uvedla sankcije proti Lukašenku
naftovod
Novice Energetski spor med Ukrajino, Slovaško in Madžarsko se poglablja
Rusija Vojna v Ukrajini vojna napad Kijev Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.