V Ukrajini in Moldaviji so aretirali deset ljudi, ki so osumljeni načrtovanja atentatov na visoke ukrajinske predstavnike, je danes sporočil ukrajinski generalni tožilec Ruslan Kravčenko. Dodal je, da so osumljenci atentate načrtovali po navodilih Moskve. Ta se na navedbe še ni odzvala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

15.26 Kijev trdi, da je preprečil ruske načrte za atentate na ukrajinske predstavnike

"V okviru skupne preiskovalne ekipe ukrajinskih in moldavskih policistov je bila razkrita organizirana skupina, ki je pripravljala plačane umore znanih ukrajinskih državljanov in tujcev," je v izjavi pojasnil Kravčenko.

Razdejano mesto Marinka. Foto: Reuters

Po njegovih besedah so policisti opravili 20 preiskav po vsej Ukrajini, v katerih so zasegli denar, orožje, naboje, eksplozivne naprave ter posneli komunikacijo med osumljenci in njihovimi ruskimi zvezami.

Foto: Reuters

Ruska stran obljubljana denarno nagrado

"Ruska stran je storilcem obljubljala do 100.000 dolarjev (približno 84.400 evrov) - znesek je bil odvisen od prepoznavnosti in vplivnosti potencialne žrtve," je še razkril Kravčenko.

Generalni tožilec je v izjavi navedel, da so sedem ljudi aretirali v Ukrajini, preostale tri, med njimi naj bi bil tudi organizator skupine, pa so prijele moldavske oblasti. Tamkajšnja policija je danes na Telegramu potrdila, da skupaj z Ukrajino vodi preiskavo.

Foto: Reuters

Ukrajina je razkrila le eno od tarč osumljencev. Gre za Andrija Jusova, ki dela na področju strateških komunikacij za ukrajinsko vojsko in koordinira izmenjave zapornikov z Moskvo, poroča AFP.

Kijev je v preteklosti Moskvo, ki je pred skoraj štirimi leti začela vojno v Ukrajino, že obtožil načrtovanja atentatov več visokih uradnikov in voditeljev, vključno z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Foto: Reuters

Tudi Moskva je Kijev obtožila, da je organiziral umore več pomembnih vojaških in političnih osebnosti tako v Rusiji kot tudi na ukrajinskih ozemljih, ki so pod nadzorom Rusije. Ukrajina je prevzela odgovornost za nekatere atentate z utemeljitvijo, da je šlo za povračilne ukrepe proti tistim, ki podpirajo in omogočajo rusko invazijo.