Vojna v Ukrajini se bo končala šele, ko bo ena od strani izčrpana, bodisi vojaško bodisi gospodarsko, je za nemški časnik Die Rheinpfalz ocenil nemški kancler Friedrich Merz. Zato bi morala biti prizadevanja Evrope usmerjena v preprečevanje Rusiji, da nadaljuje vojskovanje in da vojno še naprej financira, je dodal.

Razum in humanitarni argumenti ruskega predsednika Vladimirja Putina ne bodo prepričali o končanju vojne, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še dejal nemški kancler. "Trenutno smo priča temu, da je ta država v stanju globoke barbarskosti," je glede Rusije še dejal Merz. Ob tem je menil, da se to v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo, s čimer se moramo sprijazniti.

Po njegovi oceni ruska vladajoča klika v bližnji prihodnosti ne more preživeti brez vojne. "Morala bo ohraniti vojno mašinerijo v teku, ker nima načrta, kaj naj stori z več sto tisoč včasih hudo travmatiziranimi vojaki, ki se vračajo s fronte," je še dejal Merz.

Ukrajina se že skoraj štiri leta brani pred ruskimi napadi. V zadnjih dneh so v Ženevi potekala pogajanja, namenjena končanju vojne. Ob koncu drugega dneva pogajanj v četrtek je ruska stran poročala o napredku, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ruski strani očital, da skuša pogajanja razvleči.