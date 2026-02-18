Pred nadaljevanjem pogovorov o končanju vojne v Ukrajini, ki sta jih ukrajinska in ruska stran začeli v torek, je ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff izrazil optimizem glede napredka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem menil, da je Ukrajina deležna neupravičenega pritiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Poudarki dneva:



10.33 Rusi v Ukrajino vrnili 2.000 ugrabljenih otrok

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da so v okviru njegove pobude v domovino vrnili 2.000 ukrajinskih otrok, ki jih je ugrabila Rusija. V sporočilu na omrežju X je izpostavil, da gre za pomemben rezultat, da pa s prizadevanji za vrnitev ugrabljenih otrok nadaljujejo, saj jih je več tisoč še vedno v Rusiji.

V okviru pobude Vrnimo otroke (Bring Kids Back UA) so od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 vrnili 2.000 otrok, je pojasnil Zelenski in dodal, da so to dosegli zahvaljujoč dnevnim prizadevanjem državnih oblasti, organizacij civilne družbe in mednarodnih partnerjev. Pot pred njimi pa ostaja še dolga in težka, saj je več tisoč ukrajinskih otrok še vedno v ujetništvu v Rusiji, je dodal. Zagotovil je, da se ne bodo ustavili, dokler ne bodo domov vrnili vseh ukrajinskih otrok.

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno odpeljanih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok. Moskva obtožbe odločno zanika. Na podlagi teh obtožb je sicer Mednarodno kazensko sodišče marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove.

Generalna skupščina Združenih narodov pa je decembra lani sprejela resolucijo, v kateri je Rusijo pozvala, naj v Ukrajino vrne vse ugrabljene otroke. Pozvala jo je tudi, naj preneha s kakršno koli nadaljnjo prakso prisilnega premeščanja, deportacij, ločevanja od družin in zakonitih skrbnikov, spreminjanja osebnega statusa, vključno z državljanstvom, posvojitvami ali namestitvami v rejniške družine, ter indoktrinacije ukrajinskih otrok. Po ocenah britanske vlade naj bi Rusi približno 6.000 otrok vključili v prevzgojne programe, v katerih naj bi bili podvrženi indoktrinaciji s ciljem uničenja njihove ukrajinske identitete.

10.25 Ukrajina in Rusija v Ženevi nadaljujeta pogovore o končanju vojne

Ukrajinska in ruska delegacija danes v Ženevi ob posredovanju ZDA nadaljujeta pogovore o končanju vojne v Ukrajini, sta potrdili obe strani. Po prvem dnevu pogajanj v torek ni bilo znakov bistvenega napredka pri iskanju diplomatske rešitve. "V Ženevi se je začel drugi dan tristranskih pogajanj. Posvetovanja potekajo v delovnih skupinah glede na politično in vojaško vsebino. Prizadevamo si razjasniti parametre in mehanizme odločitev, o katerih smo razpravljali včeraj," je na omrežju X sporočil vodja ukrajinske delegacije Rustem Umerov.

Začetek pogovorov je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil tudi tiskovni predstavnik ruske delegacije v Ženevi, ki jo vodi svetovalec ruskega predsednika Vladimir Medinski. V pogovorih sodelujejo še ZDA, ki jih zastopa posebni odposlanec Steve Witkoff.

9.20 ZDA optimistične pred nadaljevanjem pogovorov o končanju vojne v Ukrajini

Pred nadaljevanjem pogovorov o končanju vojne v Ukrajini, ki sta jih ukrajinska in ruska stran začeli v torek, je ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff izrazil optimizem glede napredka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem menil, da je Ukrajina deležna neupravičenega pritiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Witkoff, ki v pogovorih zastopa ameriško administracijo, je po torkovih pogovorih poročal o napredku. "Uspeh predsednika Trumpa pri tem, da je spravil skupaj obe strani v tej vojni, je prinesel pomemben napredek," je danes zapisal na omrežju X. "Obe strani sta se strinjali, da svoje voditelje seznanita z novostmi in si še naprej prizadevata za dogovor," je dodal.

Vodja ukrajinske delegacije Rustem Umerov se je v torek zahvalil ameriški strani za posredovanje in dejal, da je o izkupičku prvega kroga pogovorov, ki se je osredotočil na "praktična vprašanja in mehanizme mogočih rešitev", obvestil tudi evropske zaveznice. "Končal sem ločeno srečanje s predstavniki ZDA in evropskimi partnerji – Francijo, Veliko Britanijo, Nemčijo, Italijo in Švico," je zapisal na Telegramu. "Razpravljali smo o rezultatih današnjih pogajanj in uskladili pristope glede nadaljnjih korakov," je dodal.

Pogovori se bodo tako po navedbah Umerova kot vira blizu ruske delegacije nadaljevali danes. Gre za zadnjega v nizu diplomatskih poskusov za končanje vojne, ki traja že skoraj štiri leta. Letos sta v Abu Dabiju že potekala dva kroga pogajanj, nad katerimi bdijo ZDA, a preboja glede ključnega vprašanja ozemlja še niso dosegli.

Zelenski je v večernem nagovoru v torek zagotovil, da je pripravljen na hitro ukrepanje v smeri končanja vojne, a se sprašuje o resnosti Rusije glede miru. "Kaj hočejo?" se je vprašal in rusko stran obtožil, da namesto "pravi diplomaciji" daje prednost raketnim napadom. V preteklosti je že večkrat dejal, da se od njegove države v primerjavi z Rusijo pričakuje nesorazmerne kompromise. Ameriški predsednik Donald Trump je tudi v zadnjih dneh večkrat pozval Zelenskega k ukrepanju.

Ukrajinski predsednik je v pogovoru za ameriški medij Axios v torek presodil, da ni pošteno, da Trump ves čas pritiska na Ukrajino, naj v pogajanjih popusti. "Upam, da gre samo za njegovo taktiko," je dejal in dodal, da trajni mir ne bo dosežen, če bo zmaga preprosto podeljena Rusiji, poročanje Axiosa povzema AFP.