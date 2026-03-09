Preiskavo požara v Crans-Montani razširili še na pet lokalnih uradnikov

Švicarski tožilci so danes sporočili, da v okviru preiskave požara med novoletno zabavo v baru v smučarskem središču Crans-Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, preiskujejo pet sedanjih in nekdanjih občinskih uradnikov. Neuradno naj bi bil med njimi tudi župan Nicolas Feraud. Preiskava se tako širi in zdaj vključuje skupno devet ljudi.

Po podatkih javnega tožilstva v švicarskem kantonu Valais so v zvezi s požarom uvedli kazensko preiskavo proti petim sedanjim in nekdanjim uradnikom Občine Crans-Montana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tožilstvo drugih podrobnosti ni želelo posredovati, vendar pa je vir blizu primera za AFP potrdil informacije, objavljene v švicarskem in italijanskem tisku, da naj bi bil med osumljenimi tudi župan Nicolas Feraud.

Med peterico pod preiskavo so po navedbah vira tudi nekdanji občinski svetnik, odgovoren za varnost, nekdanji vodja požarne zaščite in njegov namestnik ter član sedanje ekipe za javno varnost, še navaja AFP.

Pod drobnogledom devet oseb

Preiskava je zdaj usmerjena proti skupno devetim osebam, med katerimi sta tudi lastnika bara Le Constellation, Jacques Moretti in njegova žena Jessica Moretti, ter sedanji vodja javne varnosti v Občini Crans-Montana in njegov predhodnik, ki je položaj zapustil leta 2024.

Pet sedanjih in nekdanjih občinskih uradnikov, ki so zdaj predmet kazenske preiskave, ter Jacquesa Morettija bo javno tožilstvo zaslišalo med 7. in 15. aprilom, je za AFP povedal drug vir blizu primera.

Umrlo 41 ljudi, 115 poškodovanih

V požaru v baru Le Constellation, ki je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, je bilo ob 41 smrtnih žrtvah poškodovanih 115 ljudi, večinoma mladih, nekateri med njimi huje.

Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca, zaradi katerih se je na stropu vnela izolacijska pena.

Lokalne oblasti so priznale, da pristojni od leta 2019 v baru niso opravili nobenega rednega inšpekcijskega nadzora na področju požarne varnosti, čeprav bi ta moral biti izveden vsako leto. Zaradi tega so nekateri odvetniki družin žrtev zahtevali, da se v preiskavo vključi tudi pristojne lokalne oblasti.