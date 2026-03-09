Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
11.32

Osveženo pred

5 minut

Thermometer Blue 0

Crans Montana požar

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 11.32

5 minut

Preiskavo požara v Crans-Montani razširili še na pet lokalnih uradnikov

Crans Montana, Švica | V požaru v baru Le Constellation, ki je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, je bilo ob 41 smrtnih žrtvah poškodovanih 115 ljudi, večinoma mladih, nekateri med njimi huje. | Foto Reuters

V požaru v baru Le Constellation, ki je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, je bilo ob 41 smrtnih žrtvah poškodovanih 115 ljudi, večinoma mladih, nekateri med njimi huje.

Foto: Reuters

Švicarski tožilci so danes sporočili, da v okviru preiskave požara med novoletno zabavo v baru v smučarskem središču Crans-Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, preiskujejo pet sedanjih in nekdanjih občinskih uradnikov. Neuradno naj bi bil med njimi tudi župan Nicolas Feraud. Preiskava se tako širi in zdaj vključuje skupno devet ljudi.

Po podatkih javnega tožilstva v švicarskem kantonu Valais so v zvezi s požarom uvedli kazensko preiskavo proti petim sedanjim in nekdanjim uradnikom Občine Crans-Montana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tožilstvo drugih podrobnosti ni želelo posredovati, vendar pa je vir blizu primera za AFP potrdil informacije, objavljene v švicarskem in italijanskem tisku, da naj bi bil med osumljenimi tudi župan Nicolas Feraud.

Med peterico pod preiskavo so po navedbah vira tudi nekdanji občinski svetnik, odgovoren za varnost, nekdanji vodja požarne zaščite in njegov namestnik ter član sedanje ekipe za javno varnost, še navaja AFP.

Pod drobnogledom devet oseb

Preiskava je zdaj usmerjena proti skupno devetim osebam, med katerimi sta tudi lastnika bara Le Constellation, Jacques Moretti in njegova žena Jessica Moretti, ter sedanji vodja javne varnosti v Občini Crans-Montana in njegov predhodnik, ki je položaj zapustil leta 2024.

Pet sedanjih in nekdanjih občinskih uradnikov, ki so zdaj predmet kazenske preiskave, ter Jacquesa Morettija bo javno tožilstvo zaslišalo med 7. in 15. aprilom, je za AFP povedal drug vir blizu primera.

Umrlo 41 ljudi, 115 poškodovanih

V požaru v baru Le Constellation, ki je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, je bilo ob 41 smrtnih žrtvah poškodovanih 115 ljudi, večinoma mladih, nekateri med njimi huje.

Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca, zaradi katerih se je na stropu vnela izolacijska pena.

Lokalne oblasti so priznale, da pristojni od leta 2019 v baru niso opravili nobenega rednega inšpekcijskega nadzora na področju požarne varnosti, čeprav bi ta moral biti izveden vsako leto. Zaradi tega so nekateri odvetniki družin žrtev zahtevali, da se v preiskavo vključi tudi pristojne lokalne oblasti.

Crans Montana, požar, bar, mladi, žrtve, zabava
Novice Mesec dni po tragediji: Crans-Montana z milijonom frankov pomaga družinam žrtev
Crans Montana požar
