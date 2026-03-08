Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
13.18

Osveženo pred

21 minut

Ob prazniku predsedniško palačo obiskalo okoli 300 žensk

Predsedniško palačo je ob tej priložnosti obiskalo okoli 300 žensk. Pod strokovnim vodstvom uslužbencev protokola so si ogledale delovne in protokolarne prostore predsednice republike Nataše Pirc Musar.

Predsedniško palačo je ob tej priložnosti obiskalo okoli 300 žensk. Pod strokovnim vodstvom uslužbencev protokola so si ogledale delovne in protokolarne prostore predsednice republike Nataše Pirc Musar.

Foto: STA

Ob mednarodnem dnevu žensk so v predsedniški palači prvič odprli vrata samo za obiskovalke. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob tem v nagovoru opozorila, da enakost med spoloma še vedno ni dosežena, zato so potrebni nadaljnji ukrepi za preprečevanje nasilja nad ženskami, odpravljanje stereotipnih vlog in zagotavljanje enakih možnosti.

Na posebni slovesnosti, ki je ob mednarodnem dnevu žensk na tak način potekala prvič, je predsednica pozdravila obiskovalke in jim čestitala ob prazniku. 

V nagovoru je poudarila simbolni pomen dogodka in dejala, da v predsedniški palači sicer potekajo dnevi odprtih vrat ob državnih praznikih, tokrat pa je kot prva predsednica Republike Slovenije v znak spoštovanja in hvaležnosti ženskam odprla vrata palače samo njim.

V nagovoru je izpostavila zgodovinsko pot žensk, ki so s pogumom in vztrajnostjo premikale meje mogočega, ter spomnila, da današnje generacije stojijo na ramenih svojih predhodnic. "Mednarodni dan žensk moramo v današnjih časih še vedno ali pa še bolj praznovati. Današnji dan je priložnost, da se poklonimo ne le vsem ženskam ter njihovi vztrajnosti in neprecenljivemu prispevku k družbi, temveč tudi moškim, ki ženske pri tem podpirajo," je poudarila Pirc Musar.

Dodala je, da mora imeti vsak človek dostojanstvo in vsak glas moč, če želimo, da se ta družba razvija v svoji odličnosti.

Foto: STA

Posebej je poudarila pomen vključevanja in sodelovanja. "Ne le ob 8. marcu, prav vsak dan se moramo zavedati, da družba brez spoštljivega dialoga, vključevanja vseh in sodelovanja ne more biti uspešna. Na tej poti nas čaka še veliko dela," je dejala. Po njenih besedah moramo vzgajati generacije, ki bodo samoumevno razumele, da talent nima spola ter da je okolje brez diskriminacije temelj uspešnosti in napredka.

"Ženske ne želimo posebnih privilegijev. Želimo in zahtevamo le enake možnosti," je poudaril predsednica. Dodala je, da samo skupaj, ženske in moški, lahko zgradimo boljšo družbo, temelječo na vrednotah.

Foto: STA

