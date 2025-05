Premirje, ki ni trajalo niti nekaj ur

Poudarki dneva:



06.45 Kljub uveljavitvi ruske prekinitve ognja poročila o napadih

06.30 Zgodovinski trenutek ali le začasna iluzija? Tridnevno premirje med sprtima državama.

06.45 Kljub uveljavitvi ruske prekinitve ognja poročila o napadih

Rusija je ob polnoči po lokalnem času potrdila uveljavitev tridnevne prekinitve ognja, ki jo je enostransko razglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Iz Ukrajine kljub temu prihajajo poročila o napadih – ruska letala naj bi odvrgla bombe nad regijo Sumi na vzhodu. Ponoči naj bi nove napade z droni nad rusko regijo Lipeck izvedla tudi Ukrajina.

Ruski državni mediji so opolnoči po lokalnem času poročali, da je začela veljati prekinitev ognja, ki naj bi trajala od 8. do 10. maja. V tem času bo v Moskvi v petek potekala slavnostna vojaška parada ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Evropi z udeležbo več tujih državnikov, vključno s predsednikoma Kitajske in Brazilije.

Ukrajina ni nikoli pristala na ruski predlog, ki ga je označila kot poskus manipulacije. Kijev namesto tega poziva k 30-dnevni prekinitvi ognja, kar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovil tudi v nagovoru v sredo zvečer. A kot je dodal, od ruske strani ni odgovora.

Še nekaj ur pred uveljavitvijo prekinitve ognja sta tako Rusija kot Ukrajina izvajali letalske napade, ki so vodili v zaprtje več letališč v Rusiji, v Ukrajini pa terjali najmanj dve smrtni žrtvi.

Tudi danes obe strani poročata o napadih.

Ukrajinske zračne sile so zgodaj zjutraj na Telegramu sporočile, da so ruska letala odvrgla bombe nad regijo Sumi na vzhodu države. Posvarile so tudi pred dodatnimi napadi na območju.

Drone naj bi zaznali tudi nad rusko regijo Lipeck, je na Telegramu sporočil guverner regije Igor Artamonov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

06.30 Zgodovinski trenutek ali le začasna iluzija? Tridnevno premirje med sprtima državama.

Ob polnoči po moskovskem času naj bi v veljavo stopila tridnevna prekinitev ognja, ki jo je konec aprila enostransko razglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Trajala naj bi do 10. maja, v tem času pa bo v Moskvi v petek potekala vojaška parada ob dnevu zmage. Kljub napovedim ni jasno, ali bosta obe strani spoštovali premirje.

V Moskvi so v sredo potrdili, da bo danes ob polnoči po moskovskem času oz. v sredo zvečer ob 23. uri po srednjeevropskem času začelo veljati 72-urno premirje, ki ga je Putin napovedal 27. aprila.

Ruski predsednik je takrat enostransko razglasil tridnevno prekinitev ognja od 8. do 10. maja. V tem času bo v Moskvi v petek potekala slavnostna vojaška parada ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Evropi. Slovesnosti se bodo udeležili številni tuji državniki, med njimi predsednika Kitajske in Indije.

Kljub napovedim ni jasno, ali bosta obe strani, ki sta v preteklih dneh izmenjali številne napade, dejansko spoštovali prekinitev ognja.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo podvomil, da bo Putin spoštoval tridnevno prekinitev ognja, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je rusko napoved večkrat zavrnil in jo označil za poskus manipulacije. Kijev si želi doseči daljše in trajnejše premirje, ki ne bo "veljalo le med ruskimi praznovanji".

Zelenski je prejšnji teden dejal tudi, da Ukrajina ne bo prevzela odgovornosti za zagotavljanje varnosti na dan, ko bo Moskva gostila številne tuje voditelje.

V Kremlju so njegove besede označili za grožnjo, kasneje pa v sredo zatrdili, da si z ukrepi prizadevajo zagotoviti varnost med praznovanji ob dnevu zmage.