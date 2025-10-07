V Nemčiji zabodli novoizvoljeno županjo

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Novoizvoljeno županjo zahodnonemškega mesta Herdecke, Iris Stalzer, so danes našli na njenem domu s smrtno nevarnimi poškodbami. Političarka iz socialdemokratske stranke (SPD) je utrpela več vbodnih ran, so sporočili varnostni viri. Njeno stanje je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa kritično.

V mestu Herdecke trenutno poteka obsežna policijska operacija, je sporočil tiskovni predstavnik policije, ne da bi navedel podrobnosti o napadu ali morebitnem motivu.

Pred slabim tednom izvoljena za županjo 

Stalzer je bila pred slabim tednom in pol na lokalnih volitvah v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija v drugem krogu izvoljena za županjo Herdeckeja, mesta z 22.500 prebivalci. Po podatkih na njeni spletni strani je 57-letna odvetnica poročena in mati dveh najstniških otrok.

Merz obsodil gnusno dejanje

Nemški kancler Friedrich Merz je obsodil gnusno dejanje in pozval k njegovi hitri razjasnitvi. "Bojimo se za življenje novoizvoljene županje Iris Stalzer in upamo na njeno okrevanje," je zapisal na družbenem omrežju X, ob tem pa dodal, da so njegove misli z njeno družino in bližnjimi.

Generalni sekretar SPD v Severnem Porenju-Vestfaliji Frederick Cordes pa je dejal, da je stranka šokirana nad novico iz Herdeckeja.

