V Nemčiji zabodli novoizvoljeno županjo

Novoizvoljeno županjo zahodnonemškega mesta Herdecke, Iris Stalzer, so danes našli na njenem domu s smrtno nevarnimi poškodbami. Političarka iz socialdemokratske stranke (SPD) je utrpela več vbodnih ran, so sporočili varnostni viri. Njeno stanje je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa kritično.

V mestu Herdecke trenutno poteka obsežna policijska operacija, je sporočil tiskovni predstavnik policije, ne da bi navedel podrobnosti o napadu ali morebitnem motivu.

Iris Stalzer, the Mayor of the German town of Herdecke, has been stabbed multiple times outside her house. Initial reports suggest a group of men are suspects - they are still on the run. She only just recently won the election for mayor as the Social Democrat candidate. Her… pic.twitter.com/kP2rBNPzVN — Trent Murray (@trent_murray) October 7, 2025

Pred slabim tednom izvoljena za županjo

Stalzer je bila pred slabim tednom in pol na lokalnih volitvah v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija v drugem krogu izvoljena za županjo Herdeckeja, mesta z 22.500 prebivalci. Po podatkih na njeni spletni strani je 57-letna odvetnica poročena in mati dveh najstniških otrok.

#BREAKING : The mayor of Herdecke, Germany, was reportedly stabbed by several men in broad daylight outside her residence.



A newly elected German mayor is fighting for her life after "being stabbed by multiple men".



Iris Stalzer, 57, was found in her apartment with multiple… pic.twitter.com/86XuwVKVmo — upuknews (@upuknews1) October 7, 2025

Merz obsodil gnusno dejanje

Nemški kancler Friedrich Merz je obsodil gnusno dejanje in pozval k njegovi hitri razjasnitvi. "Bojimo se za življenje novoizvoljene županje Iris Stalzer in upamo na njeno okrevanje," je zapisal na družbenem omrežju X, ob tem pa dodal, da so njegove misli z njeno družino in bližnjimi.

Generalni sekretar SPD v Severnem Porenju-Vestfaliji Frederick Cordes pa je dejal, da je stranka šokirana nad novico iz Herdeckeja.