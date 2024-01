Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska princesa Kate, soproga prestolonaslednika Williama, se po uspešni operaciji trebuha zdravi v bolnišnici, so danes sporočili iz Kensingtonske palače. Medtem so iz Buckinghamske palače sporočili, da bo zaradi benignega povečanja prostate v bolnišnico prihodnji teden odšel tudi kralj Karel III., poroča britanski BBC.

42-letno valižansko princeso so v bolnišnico sprejeli v torek. Tam bo ostala od deset do 14 dni, nakar bo okrevanje nadaljevala doma. Javne dolžnosti bo začela ponovno opravljati šele po veliki noči, so pojasnili v Kensingtonski palači.

Podrobnosti o zdravstvenem stanju princese in vzrokih za operacijo niso podali, so pa potrdili, da ne gre za rakavo stanje. "Kensingtonska palača bo o napredku njene kraljeve visokosti poročala le, če bo imela na voljo pomembne nove informacije," so še sporočili.

Uradnih dolžnosti ne bo opravljal tudi princ William

Po poročanju BBC uradnih dolžnosti takoj po vrnitvi soproge iz bolnišnice ne bo opravljal tudi njen mož, valižanski princ in prestolonaslednik William, s katerim imata tri otroke.

Iz Buckinghamske palače pa so danes sporočili, da bo prihodnji teden zaradi benignega povečanja prostate v bolnišnico moral tudi kralj Karel III. "Tako kot na tisoče moških vsako leto se je tudi kralj odločil za zdravljenje povečane prostate," so zapisali v izjavi.

Ob tem so pojasnili, da bo 75-letni monarh v bolnišnici opravil "korektivni postopek", po katerem krajše obdobje ne bo opravljal javnih nastopov. Benigno povečanje prostate je sicer pogosto pri moških nad 50. letom starosti in ne pomeni povečanega tveganja za razvoj raka na prostati, je razvidno iz spletne strani britanskega javnega zdravstva (NHS).

