Princ Harry umaknil tožbo proti tabloidu

Časnik Daily Mail je danes na svoji spletni strani objavil članek, v katerem je zapisal, da je princ umaknil tožbo le nekaj ur pred rokom, ki ga je postavilo sodišče za oddajo sodne dokumentacije. Harryju grozi, da bo moral kriti okoli 250 tisoč funtov (291 tisoč evrov) stroškov, ki so časniku nastali zaradi tožbe.

Sodnik je izvensodno poravnavo zavrnil

Mail on Sunday je poročal o spremenjeni ureditvi varovanja princa na račun države, potem ko je prenehal opravljati uradne kraljeve dolžnosti in se skupaj s ženo Meghan Markle preselil v ZDA. V tej dolgoletni tožbi zaradi obrekovanja je princ trdil, da je članek lažno navajal, da je lagal in skušal cinično manipulirati javno mnenje.

Harryjeva odvetniška ekipa je skušala doseči izvensodno poravnavo, kar je sodnik zavrnil.

Decembra lani je sodišče potrdilo, da je bil princ Harry žrtev vdora v telefon in mu prisodilo 140.600 funtov (okoli 163 tisoč evrov) odškodnine. Sodnik je potrdil, da so vdore v telefone princa in njegovih znancev najverjetneje pozorno nadzirali zaposleni pri časopisni skupini Mirror.

Princa Harry in Andrew ne moreta nadomeščati britanskega kralja

V Veliki Britaniji so se medtem začeli spraševati, kdo bo nadomeščal kralja Karla III., ko bo ta v bolnišnici zaradi posega na prostati. V okviru načrtov za bolj vitko monarhijo kraljeva namestnika ne moreta več biti princa Harry in Andrew, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Petinsedemdesetletni britanski kralj bo prihodnji teden prestal operacijo prostate, zaradi česar bo moral odpovedati javne nastope. Poleg Karla III. kraljevih dolžnosti ne bosta opravljala še princesa Kate, ki je ravno prestala operacijo, in njen mož, prestolonaslednik princ William, ki se bo v tem času posvetil skrbi za družino.

Trije od štirih najvišjih predstavnikov kraljeve družine so tako odsotni. Britanski mediji so se zato začeli spraševati, kdo od članov kraljeve družine še lahko nadomešča kralja, kadar ta ni zmožen opravljati svojih obveznosti. Zakonodaja, ki jo je britanski parlament sprejel konec leta 2022, omejuje tiste, ki lahko opravljajo funkcijo namestnika, na t. i. zaposlene člane kraljeve družine. To pomeni, da kralja ne moreta več nadomeščati njegov mlajši sin Harry in mlajši brat Andrew. Karel je med člane kraljeve družine, ki ga lahko nadomeščajo, med drugim uvrstil svojo sestro, princeso Anne in drugega brata, princa Edwarda.

Harry in Andrew že dlje časa nista aktivna člana kraljeve družine, ki bi tudi opravljala kraljeve dolžnosti. Andrew je od opravljanja kraljevih dolžnosti odstopil leta 2019, ko so se razkrile njegove povezave z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je leta 2019 storil samomor med čakanjem na sojenje zaradi spolnih zločinov. Kasneje so mu odvzeli tudi častne vojaške nazive in kraljeva pokroviteljstva. Harry pa je od uradnih dolžnosti odstopil leta 2020, ko se je z ženo Meghan preselil v Kalifornijo in sprožil plaz kritik na račun kraljeve družine.