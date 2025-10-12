Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Nedelja,
12. 10. 2025,
11.58

1 ura, 17 minut

Vladimir Putin Donald Trump Nobelova nagrada za mir

1 ura, 17 minut

Putin kritiziral odločitev o Nobelovi nagradi, Trump mu ploska

D.K.

Vladimir Putin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin je ostro kritiziral odločitev norveškega Nobelovega odbora, ki je letošnjo nagrado za mir podelil venezuelski opozicijski voditeljici Maríi Corini Machado. Po njegovem prepričanju je prestižna nagrada izgubila ugled, saj jo pogosto prejmejo posamezniki, ki "niso storili ničesar za mir".

Ruski predsednik Vladimir Putin je med obiskom v Tadžikistanu dejal, da je Nobelova nagrada za mir v preteklosti večkrat pripadla ljudem, ki niso prispevali k svetovnemu miru. "Po mojem mnenju so te odločitve močno škodovale ugledu te nagrade," je dejal ruski predsednik.

Pohvale Trumpu

Ob tem je Putin pohvalil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je letos omenjal med možnimi kandidati za nagrado. Izpostavil je njegove napore za doseg premirja med Izraelom in Hamasom ter pogovore o končanju vojne v Ukrajini. "Trump resnično veliko prispeva k reševanju kompleksnih kriz, ki trajajo že desetletja," je dejal Putin.

Trump se je na Putinove besede odzval z zahvalo. "Hvala predsedniku Putinu!" je zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

Politična ozadja in neuspešni mirovni pogovori

Putinove izjave prihajajo v času, ko so mirovni pogovori med Rusijo in Ukrajino, ki jih je poskušal voditi Trump, praktično zastali. Avgustovski vrh med Trumpom in Putinom na Aljaski ni prinesel dogovora o prekinitvi ognja, čeprav je Trump napovedal trilateralno srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki pa se ni zgodilo.

Norveški Nobelov odbor je letos nagrado podelil venezuelski opozicijski voditeljici Maríi Corini Machado. Nagrado bo prejela "za svoje neutrudno delo pri spodbujanju demokratičnih pravic za prebivalce Venezuele ter za boj za doseg pravičnega in mirnega prehoda iz diktature v demokracijo".

