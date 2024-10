Nagrada Saharov voditeljema venezuelske opozicije

Prejemnika letošnje nagrade Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, sta voditelja venezuelske opozicije Maria Corina Machado in Edmundo Gonzalez Urrutia, so danes sporočili v Bruslju. Priznanje sta prejela za svoja prizadevanja za ponovno vzpostavitev svobode in demokracije v domovini.

"Nagrado Saharov za svobodo misli za leto 2024 prejmeta Maria Corina Machado in novoizvoljeni predsednik Edmundo Gonzalez Urrutia za njun pogumni boj za ponovno vzpostavitev svobode in demokracije v Venezueli," je ob razglasitvi povedala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Po njenih besedah prejemnika v prizadevanjih za pošten, svoboden in miren prenos oblasti neustrašno zagovarjata vrednote, ki so dragocene milijonom Venezuelcev in Evropskemu parlamentu – pravičnost, demokracijo in pravno državo.

Machado si je lani v Venezueli zagotovila predsedniško kandidaturo opozicijske Demokratične enotne platforme, a so ji oblasti nato onemogočile udeležbo na volitvah, nakar je kandidat opozicije postal Urrutia. Na volitvah julija letos je zmago razglasil dosedanji predsednik Nicolas Maduro, toda opazovalci in številne države dvomijo o uradnih izidih.

Umik Machado, Urrutia v političnem azilu

Evropski parlament je Urrutio septembra priznal za legitimnega predsednika Venezuele. V luči pregona se je Machado medtem umaknila iz javnega življenja, konec septembra pa ji je Svet Evrope namenil nagrado Vaclava Havla za človekove pravice. Urrutia se je po izdaji naloga za aretacijo zatekel v Španijo, ki mu je podelila politični azil.

Nagrado Saharov jima bodo uradno podelili 18. decembra na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Med finalisti so bili sicer še ženski mirovni gibanji Women wage peace in Women of the sun iz Izraela in Palestine ter azerbajdžanski protikorupcijski aktivist Gubad Ibadoglu.

Lani je nagrado posthumno prejela 22-letna Iranka kurdskega porekla Mahsa Amini, ki je septembra 2022 umrla v policijskem pridržanju. Obenem je Evropski parlament nagradil tudi iransko protestno gibanje Ženske, svoboda, življenje.