Opozicijski kandidat na spornih julijskih predsedniških volitvah v Venezueli Edmund Gonzalez Urrutia, ki ne priznava zmage dolgoletnega predsednika Nicolasa Madura in mu zato grozi aretacija, je zapustil državo. Kot danes poroča francoska tiskovna agencija AFP, bo dobil politični azil v Španiji.

Venezuelsko sodišče je v ponedeljek izdalo nalog za aretacijo Urrutie, in sicer na podlagi obtožb o prisvajanju javnih funkcij, ponarejanju javnih dokumentov z namenom očitanja goljufije, zaroti, sabotaži in spodbujanju k uporu ter povezav z organiziranim kriminalom in financerji terorizma.

Po navedbah AFP je Urrutia v soboto zapustil Venezuelo na krovu španskega vojaškega letala, potem ko je več dni preživel na španskem veleposlaništvu v Caracasu, kamor je pobegnil, potem ko so oblasti izdale nalog za njegovo aretacijo.

Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je danes povedal, da mu bo Madrid podelil politični azil.

Nicolas Maduro si je na volitvah konec julija zagotovil že tretji šestletni mandat na čelu države, čeprav državna volilna komisija še vedno ni objavila uradnih izidov. Opozicija Madura in njegove zaveznike obtožuje volilne goljufije in trdi, da je zmagal Gonzalez.

Po volitvah so v Venezueli izbruhnili protesti, med katerimi je bilo po podatkih Združenih narodov ubitih več kot 20 ljudi, na stotine pa pridržanih. Voditeljica opozicije Maria Corina Machado in Gonzalez sta se bila primorana skriti.

Priznanje izida volitev so zavrnili tudi v EU, ZDA in številnih državah Latinske Amerike.