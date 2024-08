ZDA priznale Gonzaleza za zmagovalca predsedniških volitev v Venezueli

ZDA so prepričane, da je opozicijski kandidat Edmundo Gonzalez Urrutia zmagovalec predsedniških volitev v Venezueli, na katerih je bil kljub obtožbam o goljufiji za zmagovalca razglašen predsednik Nicolas Maduro. Za to obstajajo prepričljivi dokazi, je v četrtek dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Opozicija je pozvala k novim protestom.

"Glede na prepričljive dokaze je ZDA in venezuelskemu ljudstvu jasno, da je Edmundo Gonzalez Urrutia dobil največ glasov na nedeljskih predsedniških volitvah v Venezueli," je dejal Blinken in kandidatu opozicije čestital za uspešno volilno kampanjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zdaj je čas, da venezuelske stranke začnejo pogovore o spoštljivem, mirnem prehodu v skladu z venezuelsko volilno zakonodajo in željami venezuelskega ljudstva," je dodal državni sekretar ZDA, ki po poročanju dpa krepijo mednarodni pritisk na predsednika Madura.

Venezuelski nacionalni volilni svet je po volitvah razglasil Madura za uradnega zmagovalca z 51,2 odstotka glasov, pri čemer še vedno ni objavil končnega seštevka ali podatkov po posamičnih volilnih okrožjih. Gonzalez naj bi prejel 44,2 odstotka glasov. Opozicija izidov ne priznava in oblastem očita volilno prevaro. Glede na svoje podatke je prepričana, da je Gonzalez prejel 67 odstotkov glasov, Maduro pa le 30 odstotkov.

Med protesti več deset mrtvih

Po razglasitvi Madura za zmagovalca so v več mestih po državi izbruhnili protesti, v katerih je bilo po podatkih nevladne organizacije Foro Penal aretiranih več kot 1200 ljudi, najmanj enajst pa ubitih. Opozicija je poročala o dvajsetih mrtvih in enajstih prisilnih izginotjih.

Vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado je v četrtek pozvala k sobotnim protestom v vseh mestih v državi, da bi obsodili prevaro, ki je po njenih besedah omogočila ponovno izvolitev Madura.

"Ostati moramo trdni, organizirani in mobilizirani s ponosom, da smo dosegli zgodovinsko zmago," je sporočila na družbenih omrežjih. V članku za ameriški časnik Wall Street Journal pa je v četrtek zapisala, da se skriva in da "se boji za svoje življenje", potem ko je opozicija izpodbijala Madurovo sporno zmago.

Iz sveta pozivi k preglednosti

Volitve v Venezueli so v svetu sicer sprožile različne odzive. Številne države po svetu so pozvale k zagotavljanju preglednosti izidov, več latinskoameriških držav je bilo ob tem kritičnih do volitev in podvomilo v izide, ki so zmago pripisali Maduru.

Brazilija, Kolumbija in Mehika so v četrtek znova pozvale k "nepristranskemu preverjanju" izidov volitev zaradi vprašanj o legitimnosti zmage predsednika Madura, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Zelo pozorno spremljamo proces štetja glasov in pozivamo venezuelske volilne oblasti, naj nemudoma ukrepajo in javno objavijo podatke, razdeljene po voliščih," so v skupni izjavi zapisale vlade treh držav.