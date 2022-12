Ukrajinsko ljudstvo prejelo nagrado Saharov

Nagrado Saharov so na slovesnosti prevzeli predstavniki ukrajinskega ljudstva, med njimi je bila tudi predsednica ukrajinskega centra za državljanske svoboščine (CCL) Oleksandra Matvijčuk. Evropski poslanci so se ob tem na poziv Zelenskega z minuto molka poklonili vsem, ki so v ruski agresiji izgubili življenje.

Ruska vojna v Ukrajini je tudi napad na Evropo, je v videonagovoru poudaril Zelenski. "Mogoče bomo šele po koncu te vojne, ko bomo osvobodili Ukrajino, našli vse grobove /.../, verjetno bomo šele takrat lahko rekli, koliko življenj je bilo izgubljenih," je dejal.

Zelenski: Na rusko agresijo se je treba odzvati zdaj

Na rusko agresijo pa se je treba odzvati zdaj, kaznovati je treba tiste, ki jo izvajajo, to bo najučinkovitejša zaščita svobode, človekovih pravic in drugih vrednot, ki jih uteleša nagrada Saharov, je poudaril.

Zahvalil se je vsem, ki pomagajo pri preiskavi vojnih zločinov v Ukrajini. Kot je dejal, je hvaležen tudi voditeljem in mednarodnim organizacijam, ki si prizadevajo za vzpostavitev posebnega sodišča za preiskavo ruskih zločinov v Ukrajini. Pri tem je pozval k čimprejšnji vzpostavitvi tega sodišča.

Metsola: Vem, da se pogumni Ukrajinci ne bodo predali

Evropski parlament mora poslati močno sporočilo, da ne bo nobenega popuščanja pri ugotavljanju zločinov proti človečnosti, ki so bili storjeni v Evropi, je še dejal Zelenski, ki se je ob tem Evropi zahvalil za pomoč njegovi državi.

Nagrada Saharov je znak neomajne podpore Ukrajincem, pa je ob podelitvi poudarila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Posvečena je vsem pogumnim moškim in ženskam na terenu, vsem, ki smo jih sprejeli v svoje domove, pa tudi tistim, ki so izgubili svoje družinske člane in prijatelje, je dodala.

"Vem, da se pogumni Ukrajinci ne bodo predali. In naj vam zagotovim, da se tudi mi ne bomo," je dejala. "Bili smo priča navdihujočemu uporu navadnih državljanov, ki so se žrtvovali, da bi zadržali kolono tankov. Starejših državljanov, ki so se postavili po robu ruskim enotam, pri tem pa jim je bil v pomoč le ponos. Pogumne ženske, ki so bile prisiljene roditi na postajah podzemne železnice," je spomnila.

"Sporočilo Evrope tem ljudem je jasno: Ukrajini stojimo ob strani," je poudarila Metsola.

Lani je nagrado prejel Navalni

Evropski parlament nagrado Saharov od leta 1988 podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki si prizadevajo za zaščito človekovih pravic in svobodo govora. Lani je nagrado prejel ruski opozicijski politik Aleksej Navalni.

Finalista za nagrado Saharov sta bila letos še ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange in kolumbijska komisija za resnico in spravo.