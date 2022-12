ZDA: Pošiljamo vam najmočnejše rakete doslej #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

6.15 Načrti za sistem patriot sprejeti še v tem tednu

Združene države Amerike (ZDA) zaključujejo načrte za pošiljanje protiraketnega obrambnega sistema patriot v Ukrajino. Končna odločitev bi lahko bila objavljena že ta teden, je potrdilo več ameriških uradnikov.

Načrti še čakajo na odobritev ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina, nato pa jih mora podpisati ameriški predsednik Joe Biden. Oba naj bi napotitev v Ukrajino odobrila, so za CNN povedali trije ameriški uradniki.

Informacije o tem, koliko lansirnikov naj bi poslali v Ukrajino, niso znane. Sistem patriot običajno vključuje radar, ki zaznava in sledi ciljem, računalnike, opremo za ustvarjanje potrebne energije, nadzorni sistem in do osem lanserjev, od katerih lahko vsak izstreliti štiri rakete.

Foto: Reuters