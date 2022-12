V Rusiji vse kaže na novo mobilizacijo

V Rusiji menda prihaja do resnih motenj ogrevanja, saj so delavci komunalnih podjetij mobilizirani. Tako so v več ruskih regijah opazili težave z ogrevanjem zaradi pomanjkanja zaposlenih v komunalnih službah. Del komunalnih delavcev je bil mobiliziran in poslan na fronto blizu Hersona, nekatere pa so med umikom iz Hersona celo zajele ukrajinske sile. V državi je tudi vse več znakov, ki namigujejo na novo mobilizacijo. Ta bi se lahko zgodila januarja.

Ruski vrh računa na zimo kot obliko pritiska na Ukrajino, medtem ko se Rusija sama sooča s problemom mraza. Toda te težave so drugačne narave.

V Rusiji menda prihaja do resnih motenj ogrevanja, saj so delavci komunalnih podjetij mobilizirani. Tako so v več ruskih regijah opazili težave z ogrevanjem zaradi pomanjkanja zaposlenih v komunalnih službah. Del komunalnih delavcev je bil mobiliziran in poslan na fronto blizu Hersona, nekatere so med umikom iz Hersona celo zajele ukrajinske sile. Nekateri so bili poslani v inženirske enote, kar je veliko bližje temu, kar počnejo v civilnem življenju.

"Obrnili smo se na vojaške urade s pojasnili, da bo kmalu kurilna sezona in da potrebujemo ljudi, vendar nikoli nismo dobili jasnega odgovora," je povedal delavec v komunalnem sektorju v Astrahanu.

Brez ogrevanja in tople vode pri –30 stopinjah Celzija

Hladne radiatorje imajo prebivalci Astrahana, Krasnodarja, Rostova in drugih mest na jugu Rusije. Brez ogrevanja in tople vode je pri –30 stopinjah Celzija ostalo približno 14 tisoč prebivalcev Novosibirska, podoben položaj se je zgodil v Abakanu v Republiki Hakasiji. Tam je zaradi okvare na cevovodu brez ogrevanja ostala skoraj tretjina mesta – približno 70 tisoč prebivalcev je bilo več ur brez ogrevanja in tople vode. Tudi v vasi Artemovskij so domačini več dni ostali brez ogrevanja, čeprav je temperatura zunaj padla na –38 stopinj.

Ruski kanal Telegram "Lahko razložimo" je objavil tudi stotine sporočil prebivalcev Nižnega Novgoroda, Tomska, Tjumna, Rjazana in drugih mest, ki se pritožujejo nad mrazom v svojih stanovanjih, izpadom električne energije ali pomanjkanjem vode.

Nova mobilizacija?

Po drugi strani se v državi vse več govori o novi mobilizaciji. Na ruski aplikaciji Telegram že nekaj časa razpravljajo o tej možnosti, čeprav prokremeljski kanali to možnost zanikajo. Pojavljajo se številni znaki, da se bo mobilizacija nadaljevala. Pojavile so se na primer fotografije pozivov k mobilizaciji v Sankt Peterburgu za januar. Državne strukture, kot so omenjena komunalna podjetja, svoje zaposlene še naprej pošiljajo na vojaško usposabljanje. To se dogaja v Uljanovsku, Omsku, Čuvašiji in drugod.

Potrditve te informacije ni, ruski vojaški blogerji in analitiki trdijo, da bo januarja v Ruski federaciji razglašena celo splošna mobilizacija. Razlog je v tem, da ima Ukrajina tudi ob predpostavki, da je Rusija uspešno mobilizirala 300 tisoč ljudi, še vedno številčno prednost.

Po dostopnih podatkih imajo ukrajinske sile približno 700 tisoč ljudi. Če namerava Rusija izvesti ofenzivo, kot napovedujejo številni ruski vojaški analitiki, se morajo oborožene sile Ruske federacije številčno povečati, čeprav oblasti že zdaj po številnih ocenah načrtujejo skupno mobilizacijo okoli 500 tisoč napovedanih 300 tisoč ljudi.

Drugi Telegram kanali trdijo, da oblasti ne bodo uradno objavile mobilizacije, ampak bodo nadaljevale z nadaljnjo "delno" mobilizacijo. Po navedbah njihovih virov se komisariata Sankt Peterburga in Moskve pripravljata na povečan obseg dela v januarju in februarju.