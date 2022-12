Ukrajina: Uničili smo sedež Wagnerjevih plačancev #vŽivo

Poudarki dneva:



6.30 Ukrajinci trdijo, da so uničili sedež skupine Wagner

Ukrajinske sile so v nedeljo zvečer napadle vojašnico v Melitopolu, mestu pod rusko okupacijo. Ukrajinski viri trdijo, da je ruskih žrtev veliko, Rusija navaja nasprotno, da je žrtev le nekaj.

Last night there were reportedly Ukrainian HIMARS strikes on a Wagner base in Kadiivka and a Russian barracks in Melitopol.https://t.co/MEi4Mmc72Phttps://t.co/tsNKIyhvhShttps://t.co/Y8anZqrSuDhttps://t.co/mi1wZCbK2P pic.twitter.com/2mSvQ66P5Q — Rob Lee (@RALee85) December 11, 2022

Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih prikazujejo domnevno rusko vojašnico, ki jo je zajel ogromen požar, prostore pa naj bi uporabljali plačanci skupine Wagner.

"Prepričan sem, da bo najmanj polovica tistih, ki so uspeli preživeti napad, umrlo, preden bodo prejeli zdravniško pomoč," je dejal guverner Luganska Sergej Hajdaj.

Plačanci zasebnega vojaškega podjetja Wagner navadno delujejo "v senci" in so bili ob svojih misijah redno tarča obtožb o zločinih nad civilisti. V preteklosti so se med drugim borili v Siriji in Libiji, trenutno pa so prisotni predvsem v Maliju in Srednjeafriški republiki. V zadnjem obdobju naj bi bila skupina vse bolj dejavna tudi v Ukrajini.

Ponoči so o eksplozijah poročali tudi s Krima, vključno s Sevastopolom in Simferopolom.