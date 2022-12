Medvedjev: Rusija pospešuje izdelavo najmočnejših vrst orožja

Nekdanji ruski predsednik in podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je danes dejal, da Rusija pospešuje proizvodnjo orožja nove generacije, da bi se "zaščitila pred sovražniki v Evropi, ZDA in Avstraliji". Ruske sile medtem napadajo položaje v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine, prav tako se krepijo spopadi na jugu države - ruske sile so napadle Odeso, ukrajinske sile pa so se odzvale z napadom v Melitopolju, ki ga zaseda Rusija.

"Sovražniki so se vkopali v Kijevski pokrajini naše rodne Male Rusije," je na družbenem omrežju Telegram zapisal Dmitrij Medvedjev, ki je uporabil izraz, s katerim so v času carske Rusije označevali ozemlja današnje Ukrajine, ki so bila del ruskega imperija. Ob tem je zapisal še, da so "sovražniki Rusije, ki sodelujejo z nacisti", prisotni v Evropi, ZDA, Kanadi, Japonski, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je večkrat dejal, da Rusija razvija nove vrste orožja, vključno s hipersoničnim orožjem, s katerim bi lahko zaobšli vse obstoječe sisteme zračne obrambe. Putin je zatrdil, da so nove manevrirne rakete in hipersonični sistemi ruske izdelave "sodobnejši in celo učinkovitejši" od ameriških.