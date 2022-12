Na jugu in vzhodu Ukrajine se krepijo spopadi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Na območju regije Doneck so ruske enote nadaljevale napade in pregnale sovražnika z utrjenih položajev," je medtem dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov . Zatrdil je, da so položaje zavzeli tudi na severu, med mestoma Kremina in Liman.

Ukrajinski izstrelki pa so poškodovali avtobusno postajo in šolo v mestu Doneck, so sporočili ruski uradniki, ki jih navaja ruska tiskovna agencija Tass. Poročali so o več zračnih napadih, poročil o žrtvah ni bilo.

Ukrajinska vojska naj bi bila v Donecku že več tednov v defenzivi in poskuša zadržati svojo obrambno linijo pred industrijskim mestom Doneck in vzhodno od poseljenega območja med sosednjima mestoma Slovjansk in Kramatorsk, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na tem območju, zlasti v bližini mesta Bahmut, potekajo srditi boji, pri čemer obe strani poročata o velikih izgubah. Na jugu Ukrajine je prav tako prišlo do več napadov z obeh strani, poroča britanski BBC.

Proruske oblasti v Melitopolju so sporočile, da sta bili v ukrajinskem raketnem napadu ubiti dve osebi, deset pa ranjenih, medtem ko je Ivan Fedorov, ukrajinski župan Melitopolja v izgnanstvu, dejal, da je bilo ubitih "več deset okupatorjev".

Foto: Reuters

Ruske sile so medtem napadle ukrajinsko pristaniško mesto Odesa z brezpilotnimi letalniki iranske izdelave, so po navedbah BBC sporočili ukrajinski uradniki. Približno 1,5 milijona gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

"Razmere v regiji Odesa so zelo težke," je v svojem nočnem video nagovoru dejal predsednik Volodimir Zelenski. "Na žalost so bili zadetki kritični, zato bo za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo potrebno več kot le čas. To ne bo trajalo nekaj ur, ampak nekaj dni."

Namestnik vodje predsednikovega urada Kirilo Timošenko je v soboto dejal, da po ruskih raketnih napadih v Odesi v bližnji prihodnosti ne bo elektrike. Vendar je dejal, da je bilo doslej mogoče ohraniti delovanje ključne infrastrukture, kot so bolnišnice, porodnišnice in elektrarne. Rusija vse od oktobra z obsežnimi valovi raketnih napadov in napadov z brezpilotnimi letali cilja predvsem ukrajinsko energetsko infrastrukturo.