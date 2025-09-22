Pirc Musar na konferenci o rešitvi dveh držav: več držav bo priznalo Palestino

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Nataša Pirc Musar | Slovenija bo danes skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) organizirala dogodek o socialni participaciji v zdravstvu, na katerem bo imela uvodni nagovor predsednica Pirc Musar.

Slovenija bo danes skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) organizirala dogodek o socialni participaciji v zdravstvu, na katerem bo imela uvodni nagovor predsednica Pirc Musar.

Foto: STA

Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se z današnjo slovesnostjo ob 80-letnici te organizacije, ki se je bo udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, začenja teden splošne razprave svetovnih voditeljev. Potekala bo tudi konferenca o rešitvi dveh držav, med katero naj bi več držav priznalo Palestino.

Potem ko so v nedeljo Palestino priznali Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija, naj bi jo v skladu z napovedmi danes med konferenco priznalo še nekaj držav, med njimi Francija, Belgija, Malta in Luksemburg.

Konferenco o rešitvi dveh držav bosta pred torkovim začetkom splošne razprave Generalne skupščine ZN gostila francoski predsednik Emmanuel Macron in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, udeležila pa se je bo tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Slovenija pozdravlja priznanje Palestine v več državah, je na družbenem omrežju X v nedeljo zvečer sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je izrazila pričakovanje, da bo današnja konferenca za rešitev dveh držav v New Yorku prvi korak k trajnemu miru in sobivanju med Palestino in Izraelom.

Palestino priznava 150 od 193 držav članic ZN

Palestino trenutno priznava več kot 150 od 193 držav članic ZN. Slovenija jo je priznala junija lani.

V New Yorku se bo ta teden zbralo okrog 150 predsednikov držav in vlad, pa tudi zunanjih in drugih ministrov, ki bodo imeli ob govorih v Generalni skupščini ZN številna bilateralna srečanja.

Splošna razprava se bo začela v torek z nastopi nove predsednice GS ZN Annalene Baerbock, generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa ter predsednikov Brazilije in ZDA Lule da Silve in Donalda Trumpa.

Potekalo bo tudi več drugih dogodkov, kot so vrh ZN in mednarodnih finančnih ustanov, podnebni vrh, srečanje za promocijo odprave jedrskega orožja, srečanje o globalnih strategijah za boj proti protimikrobni odpornosti in številna druga.

Slovenija bo danes skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) organizirala dogodek o socialni participaciji v zdravstvu, na katerem bo imela uvodni nagovor predsednica Pirc Musar.

